به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه که به مسائل، رویدادها و بحثهای مربوط به فرزندان و مادران اختصاص دارد در شماره نوروزی خود گفتگوهایی کوتاه با برخی هنرمندان درباره نوروز به انجام رسانده که در ابتدای مجله آمده است.

ستاره دار شدن مهدهای کودک، همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنبی و ارتباطی، مهارتهای خودیاری، ما و دعوای کودکان، بازی، محدودیت آری یا خیر؟، بچه ها را لای زرورق نگذارید، نقش قصه گویی در پرورش روحیه ملی پهلوانی و احساس مذهبی کودکان و نوجوانان و... از جمله مطالب این شماره است.

در بخشی از مطلب "نقش قصه گویی در پرورش..." می خوانیم: در نقل هر قصه ای ماجرایی پیگیری می شود، ماجرایی که نقاط مجهولی دارد و می تواند حس کنجکاوی کودک را برانگیزد و قدرت تخیل او را پرورش دهد. پیوستگی منطقی صحنه های قصه، عامل مهمی برای سرگرم کردن کودک و نظم بخشی منطقی به فکر و خیال اوست...

ماهنامه کودکان و مادران (شماره 22) به مدیریت مجید بهنام و سردبیری مجید نیک روان در 68 صفحه و با بهای 1200 تومان به دکه های مطبوعاتی آمده است.