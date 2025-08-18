افتتاح ۷ طرح گردشگری در هفته دولت در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفت طرح در این استان به‌مناسبت هفته دولت آماده افتتاح و بهره‌برداری شد.

وی تصریح کرد: این طرح‌ها شامل دو سفره‌خانه سنتی و پنج واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان و کوهرنگ است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری افزود: برای راه‌اندازی این طرح‌ها ۵۸ میلیارد ریال از ردیف‌های مختلف اعتباری تأمین و هزینه شده است.

جیلان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۴۴ نفر در چهارمحال و بختیاری به‌صورت مستقیم فراهم شده است.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها یک‌هزار و ۲۰۰ متر مربع به وسعت سفره‌خانه سنتی و یک‌هزار و ۷۴۰ متر مربع به مساحت و ۲۴ اتاق به ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی چهارمحال و بختیاری افزوده می‌شود.