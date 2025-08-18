به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح دوشنبه در نشست تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه‌های تأمین و انتقال آب به اراضی شیب‌دار و تجهیز و نوسازی اراضی این استان اظهار کرد: در سال جاری، ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی طرح تجهیز و نوسازی برای مطالعه، اجرا و تکمیل پروژه‌های تجهیز و نوسازی فلارد و لردگان مصوب شده است که پس از ابلاغ، تخصیص داده خواهد شد.

وی با اشاره به هزینه‌کرد بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد ریال در دهه گذشته برای پروژه ۷۰۰ هکتاری تجهیز و نوسازی فلارد، ادامه داد: یکپارچه‌سازی و تسطیح اراضی، احداث جاده بین قطعات، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی را از مهمترین اهداف این پروژه‌ها هستند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین در خصوص پروژه ۲۲۷ هکتاری تأمین و انتقال آب به اراضی دهنو شهرستان کیار بیان داشت: تاکنون ۵۰ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده و با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در دست اجرا است.

ذاکری افزود: در سال جاری، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی برای تکمیل پروژه مصوب شده که تاکنون ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی جهت اجرای خط انتقال ابلاغ شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل اعتبارات استانی و ملی، حدود یک هزار هکتار از پروژه‌های تأمین و انتقال آب به اراضی شیب‌دار در استان تکمیل و به بهره‌برداری برسد.