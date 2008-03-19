تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و نهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با نوزدهم مارس سال 2008 میلادی.
- روز دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است :
گروه A:
* الاتحاد سوریه - الاتحاد عربستان
* کوروچی ازبکستان - سپاهان ایران
گروه B:
* نیروی هوایی عراق - الکویت
* سایپا ایران - الوصل امارات
گروه C:
* الاهلی عربستان - الکرامه سوریه
* الوحده امارات - السد قطر
گروه D:
* الغرافه قطر- پاختاکور ازبکستان
* القادسیه کویت - اربیل عراق
گروه E:
* بین دونگ ویتنام - پوهانگ استیلرز کره جنوبی
* آدلاید یونایتد استرالیا - چانگچون یاتای چین
گروه F:
* کاشیما آنتلرز ژاپن - نام دین ویتنام
* بیجینگ گوان - کرونگ تای بانک تایلند
گروه G:
* چونام دراگونز کره جنوبی - گامبا اوزاکا ژاپن
* چونبوری تایلند - ملبورن ویکتوری استرالیا
- مسابقات چهار وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا، از بامداد امروز در سالن "هالاجیمناسیوم" جزیره جیجوی کره جنوبی آغاز شد که تقی داداشی، حمید محمدنژاد، حامد تاتاری و فردین معصومی برابر حریفان خود به میدان رفتند.
- در ادامه رقابت های دوستانه ملی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* عمان - امارت
* ترینیداد و توباگو - السالوادور
- رقابت های لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار عقب افتاده زیر پیگیری می شود:
* تاتنهام - چلسی (معوقه از هفته بیست و هفتم)
* منچستر یونایتد - بولتون (معوقه از هفته بیست و نهم)
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا امشب با برگزاری دیدار راسینگ سانتاندر با ختافه آغاز می شود.
- هفته بیست و نهم رقابت های سری آ ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* تورینو - اودنزه
* پارما - پالرمو
* ناپولی - فیورنتینا
* میلان - سامپدوریا
* جنوآ - اینتر
* لیورنو - رجینا
* امپولی - یوونتوس
* کاتانیا - سیه نا
* کالیاری - آتالانتا
* لاتزیو - رم
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان امشب با برگزاری دیدار بایرن مونیخ با وولفسبورگ پیگیری می شود.
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