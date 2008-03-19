تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و نهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با نوزدهم مارس سال 2008 میلادی.

- روز دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است :

گروه A:

* الاتحاد سوریه - الاتحاد عربستان

* کوروچی ازبکستان - سپاهان ایران

گروه B:

* نیروی هوایی عراق - الکویت

* سایپا ایران - الوصل امارات

گروه C:

* الاهلی عربستان - الکرامه سوریه

* الوحده امارات - السد قطر

گروه D:

* الغرافه قطر- پاختاکور ازبکستان

* القادسیه کویت - اربیل عراق

گروه E:

* بین دونگ ویتنام - پوهانگ استیلرز کره جنوبی

* آدلاید یونایتد استرالیا - چانگچون یاتای چین

گروه F:

* کاشیما آنتلرز ژاپن - نام دین ویتنام

* بیجینگ گوان - کرونگ تای بانک تایلند

گروه G:

* چونام دراگونز کره جنوبی - گامبا اوزاکا ژاپن

* چونبوری تایلند - ملبورن ویکتوری استرالیا

- مسابقات چهار وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا، از بامداد امروز در سالن "هالاجیمناسیوم" جزیره جیجوی کره جنوبی آغاز شد که تقی داداشی، حمید محمدنژاد، حامد تاتاری و فردین معصومی برابر حریفان خود به میدان رفتند.

- در ادامه رقابت های دوستانه ملی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* عمان - امارت

* ترینیداد و توباگو - السالوادور

- رقابت های لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار عقب افتاده زیر پیگیری می شود:

* تاتنهام - چلسی (معوقه از هفته بیست و هفتم)

* منچستر یونایتد - بولتون (معوقه از هفته بیست و نهم)

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا امشب با برگزاری دیدار راسینگ سانتاندر با ختافه آغاز می شود.

- هفته بیست و نهم رقابت های سری آ ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* تورینو - اودنزه

* پارما - پالرمو

* ناپولی - فیورنتینا

* میلان - سامپدوریا

* جنوآ - اینتر

* لیورنو - رجینا

* امپولی - یوونتوس

* کاتانیا - سیه نا

* کالیاری - آتالانتا

* لاتزیو - رم

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان امشب با برگزاری دیدار بایرن مونیخ با وولفسبورگ پیگیری می شود.