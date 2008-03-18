به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام میر محمد رضا تاج الدینی بعد از ظهر امروز در مراسم تجلیل از افتخار آفرینان حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: هنرمندان همواره با خلق آثار هنری زیبا، سرور و شادابی را به جامعه هدیه می کنند.

وی به جایگاه هنر در دین اسلام اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین عبادتها از نگاه دین اسلام ، شاد و مسرور کردن مومنان است که هنرمندان نقشی اساسی در این زمینه دارند.

تاج الدینی با بیان اینکه جامعه به دست هنرمندان شاداب می شوند خاطرنشان کرد: انسان ها در مواقع تشویش ذهنی از طریق ارتباط زیبایی های هنر به آرامش دست می یابند.

وی همچنین هنر را موجب تعالی روح انسان دانست و افزود: هنرمند متعهد و متخصص ، صفا و زلالی روح انسان را فراهم می کند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، شادابی واقعی در آرامش روحی و روانی است و هنر راه رسیدن به این آرامش واقعی است.