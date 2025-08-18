  1. استانها
  2. تهران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

برگزاری اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در شهریار

شهریار- سی‌وهشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور با حضور مدیرکل استان تهران و اعضای شورای معاونین در اردوگاه شهید منتظری شهریار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وهشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور، صبح دوشنبه، با حضور یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، رؤسای مناطق و اعضای شورای معاونین در اردوگاه استانی شهید منتظری شهریار آغاز شد.

این اجلاس با هدف بررسی سیاست‌ها و برنامه‌ها و همچنین تبادل نظر درباره راهبردهای کلان نظام تعلیم و تربیت کشور برگزار می‌شود.

در این مراسم حسین حق‌وردی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش و رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام حسینی نوری، امام جمعه شهریار و حجت‌الاسلام رضا جوکار، امام جمعه پاکدشت و عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران حضور داشتند.

