  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

امسال ۲۷۱ هزار اصفهانی زائر اربعین شدند؛ از زائر ۱۰۴ ساله تا ۲۷روزه

امسال ۲۷۱ هزار اصفهانی زائر اربعین شدند؛ از زائر ۱۰۴ ساله تا ۲۷روزه

اصفهان - مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان اعلام کرد امسال ۲۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر از استان اصفهان زائر راهپیمایی اربعین بودند.

حجت الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای راهپیمایی عظیم اربعین در سال جاری از استان اصفهان ۲۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۲ هزار و ۳۶۰ نفر آقا و ۱۱۹ هزار و ۳۴۰ نفر خانم بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۱۰۰ نفر از زائران اربعین حسینی با هواپیما راهی عتبات عالیات شده‌اند، اضافه کرد: مابقی زائران نیز به صورت زمینی و با استفاده از اتوبوس و یا خودروی شخصی راهی عتبات شده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: متأسفانه ۲ نفر از زائران راهپیمایی اربعین در سال جاری جان باخته‌اند.

وی در خصوص رنج سنی زائران اصفهانی کربلا در اربعین امسال گفت: مسن‌ترین زائر ۱۰۴ سال و کوچک‌ترین زائر ۲۷ روز سن داشته‌اند.

کد خبر 6563692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها