امسال ۲۷۱ هزار اصفهانی زائر اربعین شدند؛ از زائر ۱۰۴ ساله تا ۲۷روزه

حجت الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای راهپیمایی عظیم اربعین در سال جاری از استان اصفهان ۲۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۲ هزار و ۳۶۰ نفر آقا و ۱۱۹ هزار و ۳۴۰ نفر خانم بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۱۰۰ نفر از زائران اربعین حسینی با هواپیما راهی عتبات عالیات شده‌اند، اضافه کرد: مابقی زائران نیز به صورت زمینی و با استفاده از اتوبوس و یا خودروی شخصی راهی عتبات شده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: متأسفانه ۲ نفر از زائران راهپیمایی اربعین در سال جاری جان باخته‌اند.

وی در خصوص رنج سنی زائران اصفهانی کربلا در اربعین امسال گفت: مسن‌ترین زائر ۱۰۴ سال و کوچک‌ترین زائر ۲۷ روز سن داشته‌اند.