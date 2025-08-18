تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر قیمت تیرچه و مصالح ساختمانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای ناشی از مداخله ایالات متحده، بازار مصالح ساختمانی کشور دچار نوسانات قابل‌توجهی شد. افزایش قیمت جهانی فولاد و تغییرات نرخ ارز، مستقیماً بر بهای تمام‌شده محصولات مرتبط همچون میلگرد و سیمان تأثیر گذاشت. این تغییرات نه‌تنها پروژه‌های عمرانی را تحت فشار گذاشت، بلکه باعث شد فعالان حوزه ساخت‌وساز برای کنترل هزینه‌ها به دنبال تأمین‌کنندگان مطمئن‌تری باشند؛ تأمین‌کنندگانی که بتوانند در شرایط بحرانی، قیمت و کیفیت را هم‌زمان حفظ کنند.

تحلیل دلایل گرانی مصالح پس از جنگ ۱۲ روزه

پس از آغاز درگیری‌های ۱۲ روزه، بازار جهانی فولاد و محصولات وابسته به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این بازه را می‌توان به سه محور اصلی تقسیم کرد:

عامل توضیح تاثیر مستقیم در بازار ایران افزایش قیمت جهانی فولاد به‌دلیل کاهش عرضه در بازارهای بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، قیمت هر تن فولاد در بازار جهانی رشد چشمگیری داشت. بالا رفتن قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فولادی نوسانات نرخ ارز تغییرات نرخ ارز به‌خصوص دلار، باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه شد. رشد بهای تمام‌شده تولید مصالح داخلی افزایش هزینه حمل‌ونقل اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و زمینی به‌دلیل ناامنی‌های منطقه‌ای. تأخیر در تحویل سفارش‌ها و افزایش کرایه‌ها

در همین بازه، قیمت میلگرد در بازار ایران به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد کرد که این افزایش مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات وابسته مثل تیرچه، بتن آماده و حتی مصالح سبک ساختمانی اثر گذاشت.

شوک افزایش قیمت‌ها به پروژه‌های عمرانی

افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی مثل میلگرد و تیرآهن، فقط یک عدد روی تابلو بورس یا جدول قیمت نبود؛ این تغییرات، نبض کارگاه‌های ساختمانی را به هم زد.

پروژه‌هایی که بر اساس برآوردهای اولیه و با بودجه مشخص شروع شده بودند، ناگهان با کسری بودجه روبه‌رو شدند. بعضی پیمانکارها مجبور شدند زمان تحویل پروژه را عقب بیندازند، برخی بخش‌هایی از طرح را حذف کردند و عده‌ای حتی کار را متوقف کردند تا شرایط بازار مشخص شود.

بازار خرید و فروش واحدهای پیش‌فروش شده هم تحت فشار قرار گرفت. خریداران نگران تأخیر در تحویل شدند و فروشندگان به‌دنبال راهی برای جبران هزینه‌های اضافه برآمدند. در چنین فضایی، تنها شرکت‌هایی که مدیریت موجودی و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین مواد اولیه داشتند، توانستند از شوک بازار جان سالم به‌در ببرند.

مدیریت موجودی؛ راهکار کنترل قیمت در بحران

در شرایطی که قیمت‌ها هر روز بالا و پایین می‌روند، تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان با یک چالش بزرگ روبه‌رو هستند: چطور هم هزینه‌های خودشان را پوشش دهند و هم مشتری را از دست ندهند؟

اینجاست که مدیریت موجودی به یک مهارت کلیدی تبدیل می‌شود. شرکت‌هایی که پیش‌بینی درستی از روند بازار دارند، مواد اولیه را قبل از جهش قیمت خریداری می‌کنند و انبارشان را برای روزهای پرتنش آماده نگه می‌دارند. این کار نه تنها باعث ثبات قیمت محصولاتشان می‌شود، بلکه اعتماد بازار را هم به دست می‌آورد.

تجربه نشان داده مشتریان، حتی در روزهای سخت اقتصادی، به سمت برندهایی می‌روند که رفتار پیش‌بینی‌پذیر و منصفانه‌ای دارند. ثابت ماندن قیمت در بازار متلاطم، برای خریدار فقط به معنی «ارزان بودن» نیست، بلکه نشانه‌ای از اعتبار و تعهد تولیدکننده است.

چرا قیمت‌ها یک‌شبه تغییر کردند؟

ماه‌های اخیر برای فعالان بازار مصالح ساختمانی، بیشتر شبیه به یک بازی شطرنج پر از غافلگیری بوده است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد هزینه‌های انرژی، و بالا رفتن بهای مواد اولیه‌ای مثل میلگرد و سیمان، باعث شد که بازار تیرچه بلوک هم دستخوش تغییرات جدی شود

یک تولیدکننده قدیمی بازار در گفت‌وگو با خبرنگار می‌گوید: «وقتی قیمت میلگرد ظرف یک هفته چند درصد بالا می‌رود، یعنی تمام محاسبات قبلی پروژه‌های ساختمانی باید دوباره از نو نوشته شود. اینجا فقط بحث تولید نیست؛ حمل‌ونقل، انبارداری و حتی نیروی انسانی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

این تغییرات باعث شد که بسیاری از پروژه‌ها یا متوقف شوند یا با بودجه‌های جدید و سنگین ادامه پیدا کنند. پیمانکاران، که پیش‌تر می‌توانستند با پیش‌خرید مصالح هزینه‌ها را کنترل کنند، حالا با بازاری روبه‌رو هستند که ثباتش کمتر از یک روز دوام می‌آورد.

در این میان، هر شرکت تولیدی برای بقا مسیر خودش را انتخاب کرده است. برخی قیمت‌ها را با بازار بالا و پایین می‌برند، برخی تولید را کاهش داده‌اند و معدود شرکت‌هایی هم تصمیم گرفته‌اند با حفظ قیمت، سهم بازار خود را تثبیت کنند؛ تصمیمی که در این شرایط، هم شجاعانه است و هم استراتژیک.

بازتاب استراتژی «ثبات قیمت» در بازار

تصمیم گروه تولیدی تیرچه پایدار برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، به‌خصوص در بازاری که بسیاری از تأمین‌کنندگان هر هفته لیست جدید منتشر می‌کنند، بازخورد گسترده‌ای در میان خریداران و فعالان ساخت‌وساز داشته است. بنا به گفته برخی فروشندگان مصالح، این رویکرد باعث شده مشتریانی که پیش‌تر خرید خود را به تعویق انداخته بودند، با اطمینان بیشتری اقدام کنند. حتی برخی پروژه‌های کوچک که به‌دلیل نوسانات شدید متوقف شده بودند، دوباره فعال شده‌اند.

از سوی دیگر، کارشناسان حوزه ساختمان معتقدند که این حرکت می‌تواند یک پیام روشن به بازار بدهد:

«رقابت فقط بر سر کیفیت و خدمات نیست، ثبات قیمت و کاهش سود تولیدکننده هم می‌تواند برگ برنده باشد»

بازاری که اعتماد به نفس تازه‌ای گرفت

اگرچه مسیر پیش‌رو همچنان پرچالش خواهد بود، اما این اقدام نشان داد که تغییرات مثبت همیشه از یک تصمیم آغاز می‌شوند؛ تصمیمی که شاید به ظاهر کوچک باشد، اما تأثیرش در چرخه‌ی خرید و فروش مصالح، می‌تواند ماندگار باشد. برای بسیاری از فعالان این حوزه، تیرچه پایدار حالا فقط یک تأمین‌کننده نیست؛ بلکه به نمادی از «پایبندی به تعهد» در بازار پرتلاطم امروز تبدیل شده است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.