به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به تمامی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۳، از متقاضیان قبول‌شده خواست تا حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه، نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز به این اداره کل در شهر شهرکرد واقع در بلوار شریعتی، جنب بوستان نماز اقدام کنند.

این مرحله، مرحله ارائه مدارک و تکمیل فرآیند استخدامی محسوب می‌شود و عدم حضور یا تأخیر در تحویل مدارک، به معنای انصراف خودکار از سمت و موقعیت شغلی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز شامل چهار قطعه قطعه عکس سه در چهار تمام رخ پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد، اصل و تصویر از پشت و روی کارت ملی خود و افراد تحت تکفل اصل و تصویر از تمامی صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل، اصل مدرک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه) در مقطع تحصیلی پذیرفته شده در آزمون ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن، اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر آن (برای آقایان)، اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران اصل مدارک ارائه مدرک برای استفاده از اولویت بومی شهرستانی. مطابقت اطلاعات شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا، ارائه استشهاد محلی و سایر اطلاعات مندرج در پیوست دفترچه آزمون است.

بر اساس این اطلاعیه، مراجعه داوطلب در مهلت مقرر اعلام شده، به منزله انصراف از سایر مراحل استخدامی تلقی می‌گردد.

ارائه مدارک تنها از طریق حضور شخصی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان و در ساعات اداری امکان‌پذیر است.

همچنین، پذیرفته‌شدگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به آگهی اولیه آزمون مراجعه یا با شماره‌های تماس اداره کل تبلیغات اسلامی استان تماس بگیرند.

این اقدام، گامی مهم در جهت تکمیل نیروهای متخصص و فرهنگی در حوزه تبلیغات اسلامی استان محسوب می‌شود و بیانگر تلاش این نهاد برای تقویت، تکمیل، جذب نیروهای انقلابی و بنیان‌های فرهنگی و معنوی جامعه است.