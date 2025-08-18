  1. استانها
هندبال سپاهان عازم روسیه شد

اصفهان - تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان برای شرکت در یک تورنمنت چهارجانبه عازم روسیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان برای شرکت در یک تورنمنت چهارجانبه عازم روسیه شد.

سپاهانی‌ها در این اردو تمرینات خود را به صورت مستمر پیگیری خواهند کرد و پس از برگزاری یک دیدار دوستانه، در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در چارچوب تورنمنت چهارجانبه به مصاف تیم‌های کائوستیک ولگوگراد و چخوفسکی مدودی از روسیه و آرمی مینسک بلاروس خواهند رفت.

طلایی‌پوشان به دعوت باشگاه زنیت سن‌پترزبورگ روسیه و در راستای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی که میان دو باشگاه امضا شده است، در این تورنمنت شرکت خواهند کرد.

