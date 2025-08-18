دشمن آرامش مردم را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل پیراسته پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران چشم و گوش مردم هستند و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روز استکبار جهانی بر علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ابراز کرد: این جنگ نظامی نبوده چراکه دشمن از اساس به دنبال از بین بردن اعتقادات اسلامی مردم است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه کاشان با اشاره به اینکه استکبار جهانی به دنبال از بین بردن آرامش و آسایش مردم است، تصریح کرد: رسانه و خبرنگاران در مقابله با هجمه‌های مردم نقش اصلی دارند چراکه با آگاهی بخشی به مردم می‌توانند آرامش را به خانواده‌ها هدیه بدهند.

وی با اشاره اینکه رسانه‌ها در روایت گری باید روایت نخست را داشته باشند، گفت: این باعث می‌شود دشمن و رسانه‌های آن نتوانند تحلیل و اخبار گزینش شده خود را به گوش مردم برسانند.

حجت الاسلام والمسلمین پیراسته با بیان اینکه از همین حالا باید جبهه‌های احتمالی حمله دشمن را شناسایی کرد، افزود: باید با همکاری اقشار مختلف و همکاری رسانه‌ها برنامه ریزی آفندی داشته باشیم تا دشمن در طراحی نقشه‌های خود موفق نباشد.

وی با اشاره به وفاق و همدلی ایجاد شده بین مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی و امیدآفرینی از موارد ضروری است که باید توسط رسانه‌ها انجام شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه کاشان با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور به گونه‌ای نیست که شاهد درگیری دسته‌ها و احزاب مختلف باشیم، تاکید کرد: باید در بستر امیدآفرینی به مردم حرکت کنیم و در فضای مجازی از القای یاس و ناامیدی جلوگیری شود.