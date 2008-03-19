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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

داوودی ابلاغ کرد:

دستگاههای اجرایی با مرخصی کارکنان در نوروز موافقت کنند

دستگاههای اجرایی با مرخصی کارکنان در نوروز موافقت کنند

معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای خواستار موافقت دستگاههای اجرایی با مرخصی استحقاقی کارکنان در روزهای پنجم، هفتم،هشتم،چهاردهم و پانزدهم فروردین 87 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به همه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام خجسته ولادت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) که مقارن با ایام سال نو و عید نوروز و آغاز فصل بهار شده است و در جهت رفاه همه کارکنان دستگاههای اجرایی ، در صورت درخواست مرخصی استحقاقی برای روزهای پنجم ،هفتم،هشتم، چهاردهم و پانزدهم فروردین 87 با درخواست آنان موافقت کنند.

 

کد مطلب 656400

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