دستگاههای اجرایی با مرخصی کارکنان در نوروز موافقت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به همه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام خجسته ولادت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) که مقارن با ایام سال نو و عید نوروز و آغاز فصل بهار شده است و در جهت رفاه همه کارکنان دستگاههای اجرایی ، در صورت درخواست مرخصی استحقاقی برای روزهای پنجم ،هفتم،هشتم، چهاردهم و پانزدهم فروردین 87 با درخواست آنان موافقت کنند.



