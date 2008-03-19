تیم چهارکیلومتر ایران از سفر به انگلیس بازماند / اعزام سه رکابزن ایران به منچستر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چهار نفره دوچرخه سواری ایران برای شرکت در مسابقات چهارکیلومتر داخل پیست جهان به دلیل صادر شدن روادید برای سه ورزشکار و ثبت نشدن نام این تیم در لیست تیم های شرکت کننده از سفر به مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری پیست جهان در منچستر انگلیس بازماند تا تیم ایران تنها با سه نماینده راهی این دیدارها شود.

بدین ترتیب تیم ملی ایران تنها با حسنعلی ورپشتی، محمود پراش و فرشید فارسی نژادیان که هم اکنون به همراه لیندنر در اردوی تدارکاتی آلمان به سر می برند، پنجم فروردین ماه از این کشور به انگلستان سفر خواهد کرد.

این تیم قرار است در رشته های المپیک اسپرینت، اسپرینت و پوینتس تریس با دیگر رقبای جهانی برای دریافت امتیاز ورودی المپیک مسابقه دهد.

دوچرخه سواری ایران تاکنون سه سهمیه المپیک در بخش جاده دریافت کرده اما هنوز موفق به دریافت امتیاز ورودی مسابقات داخل پیست نشده است.