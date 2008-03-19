به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شهرداری شهر سویل اسپانیا به شوراهای اسلامی اجازه داد بزرگترین مسجد اندلس را در این شهر بنا کنند. از دو روز پیش این تصمیم گرفته و خبر آن در روزنامههای رسمی اعلام شد تا طی هفته آینده انجام شود.
مسلمانان در شهر سویل مکانی انتخاب کردند تا در آن مسجد بسازند، اما ساکنان اعتراض کردند. پس از گذشت چهار سال به مسلمانان اجازه داده شد یک مسجد برای خود بنا کنند، آن هم در منطقهای که زیباترین منطقه شهر سویل در اندلس اسپانیا به شمار میرود.
گروههای مسلمان اسپانیایی مسجدی در مساحت شش هزار متر مربع میسازند که ساخت آن تا سال 2010 به پایان میرسد. خالد نیتو مسلمان اسپانیایی در این باره گفت: این منطقه مسجد نداشت، از این رو ساخت آن ضروری است. از سوی دیگر اسلام جزئی از تاریخ اسپانیا به شمار میرود و در شهرهای آن چون اندلس ریشه دارد.
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