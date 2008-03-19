سالانه 175 میلیون تومان برای هیئتهای ورزشی مازندران هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره در جلسه شورای اداری تربیت بدنی مازندران در ساری افزود: هیئتهای ورزشی با جذب اسپانسر می توانند اعتلاء و توسعه را برای رشته مورد نظر خود در نظر بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: اخلاق ورزشی در هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستان ها باید به سمت باشگاهها و میادین ورزشی تقویت شود تا مازندران با دارا بودن ورزشکاران بسیار اسطوره ورزشکاران ایران و جهان در جوانمردی شود.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه نقش محوری جامعه ورزش باید ایجاد سلامتی و بهداشت محیط برای مردم باشد تصریح کرد: هر معتادی که در کشور افزوده می شود یکی از مقصرین آن را جامعه ورزش تشکیل می دهند.

پریچهره با تاکید بر تقویت کمیته های مختلف در مسابقات ورزشی یادآور شد: خیلی از هیئتهای ورزشی در مسابقات بزرگ حضور ندارند این در حالی است که هر هیئت ورزشی مازندران می تواند به تنهایی سالانه یک مسابقه بین المللی در استان برگزار کند.

این مسئول با بیان اینکه جامعه ورزش استان باید نسبت به ارج نهادن به مقام قهرمانان و پیشکسوتان استان و کشور تلاش بیشتری کند، یادآور شد: یکی از فاکتورهای توسعه هر هیئتی تجلیل و ارج گذاری از مقام پیشکسوتان و قهرمانان است.

وی با تاکید بر تقویت ورزش بانوان در استان از ایجاد اماکن ورزشی مخصوص بانوان در روستاهای استان طی سال آینده در مازندران خبر داد.

