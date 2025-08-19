سید حسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته دولت سال جاری، سه تن از وزرای دولت چهاردهم به یزد سفر میکنند.
مدیرکل حوزه ریاست استاندار یزد در ادامه گفت: آقایان سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در هفته دولت به یزد سفر میکنند و پروژههای مختلفی را در مرکز استان و شهرستانهای تابعه افتتاح خواهند کرد.
سید حسن سالاری گفت: خوشبختانه پروژههای بسیاری در حوزههای مختلف در شهرستانهای ۱۲ گانه استان یزد تکمیل شده است که در هفته دولت افتتاح و در مدار خدمت رسانی به مردم شریف قرار میگیرد.
