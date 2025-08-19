  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۵

۵۲۵ هکتار از اراضی ملی مهران رفع تصرف شد

ایلام - رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهران گفت: ۵۲۵ هکتار از اراضی ملی مهران رفع تصرف شده است.

رضا بشاره صیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حفاظت از اراضی ملی و با پیگیری‌های مستمر این اداره، طی هفت ماه اخیر ۹۱ فقره پرونده تخلف از ماده ۵۵ به میزان ۵۲۵ هکتار تشکیل و اراضی ملی تصرف‌شده غیرقانونی به دستگاه قضایی تحویل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهران در این خصوص اظهار داشت: صیانت از اراضی ملی خط قرمز ماست و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر زمین‌خواری و تخریب طبیعت وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: اقدامات حقوقی و قضایی برای برخورد با متصرفین ادامه دارد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز در اولویت کاری این اداره قرار گرفته است.

وی با اشاره به حساسیت منطقه افزود: با توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از تخریب منابع طبیعی، برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری و پیشگیری از ادامه تصرفات غیرقانونی به طور جدی دنبال می‌شود.

در پایان، بشار صیفی ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام و همراهی دستگاه قضایی شهرستان، همکاری مردم و مسئولان را شرط اساسی موفقیت در حفاظت از منابع طبیعی دانست.

