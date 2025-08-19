حمایت از صنعت داروسازی برنامه راهبردی بانک تجارت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، علی کی لانی در بازدید از شرکت داروسازی دانا با تشریح راهکارهای نوین تخصیص ارز و ابزارهای جدید تامین مالی در حوزه دارو، برلزوم همکاری بانک تجارت در حمایت از شرکت‌های داروسازی کشور تاکید کرد.

قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به زمینه‌های بیشتر همکاری‌های مشترک با مجموعه مهم صنعت داروسازی کشور گفت: برنامه این بانک حمایت از تولید، تعامل گسترده‌تر با مشتریان تولیدکننده محصولات ایرانی است و در این چارچوب مصمم هستیم خطوط تولید داروسازی دانا بتواند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تولیدات خود را بیش از پیش در سطح کشور ارتقا دهد.

وی ضمن اشاره به استانداردهای بالای شرکت داروسازی دانا در تولید انواع محصولات دارویی افزود: برنامه بانک تجارت برای تامین مالی و حمایت و اشتغال‌زایی در صنعت کشور به گونه‌ای بوده که رضایت مشتریان را به شکل مطلوب جلب کرده است.

کی لانی تصریح کرد: این دیدار گامی موثر در جهت گسترش همکاری‌های مالی، حوزه ارزی، ابزارهای تامین مالی نوین و بسته‌های تسهیلاتی نوین بوده و با توسعه صنعت داروسازی کشور زمینه ساز برنامه ریزی های آتی برای همکاری‌های مشترک میان بانک و شرکتهای داروسازی خواهد بود.