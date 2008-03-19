مجلس هشتم در جهت اصولگرایی ادامه دهنده راه مجلس هفتم است

سید جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد بیان داشت: قطعا مردم انتظار بیشتری از مجلس هشتم دارند زیرا توانمندی و کارآمدی آن باید بیشتر از دوره های گذشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نقد عملکرد مسئولان از ضرورتهای توسعه است عنوان کرد: این نقد باید از جانب منصفانه باشد به این معنا که در کنار بیان ضعف ها نقاط قوت هم به منظور تقویت آن مطرح شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس هفتم افزود: جهت گیری هماهنگ مجلس و دولت سایشهای مدیریتی را موجب نشده و راههای توسعه و پیشرفت را با همان نگاه منتقدانه باز می کند.

وی با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که معتقد بودند مجلس هفتم در بعد نظارتی خوب عمل نکرد، اظهار داشت: آمارهای موجود نشان دهنده استفاده مناسب ابزارهای نظارتی مجلس بود برای مثال پاسخ به یک هزار و 879 سوال، سه مورد استیضاح وزراء و ده هزار و 257 تذکر کتبی از تریبون مجلس مطرح شد که این میزان عملکرد نسبت به مجلس ششم 170 درصد رشد داشته است.

آرین منش با اشاره به برخی وعده ها از سوی برخی داوطلبین نمایندگی که بدون در نظر داشتن وظایف یک نماینده داده می شود گفت: این کار موجب بروز مشکلات متفاوتی در آن حوزه انتخابیه خواهد شد. آرین منش اولویت مجلس هشتم را بحث مهار تورم، آسیب شناسی و ساماندهی شرایط اقتصادی با توجه به شرایط فعلی کشور دانست.

وی خاطر نشان کرد: دراین راستا باید با اتخاذ روش های دقیق و منطقی از رشد تورم جلوگیری کرد و نسبت به اولویت های بعدی از جمله محرومیت زدایی، توجه جد ی به مهندسی فرهنگ و توسعه فرهنگ اسلامی و دیگر برنامه ها اهتمام ورزید.