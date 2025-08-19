  1. استانها
۹۵ درصد پایان‌نامه‌ها مسئله‌محور نیستند؛ فاصله دانشگاه از مسائل جامعه

بابلسر- رئیس سازمان بسیج اساتید مازندران با اشاره به وضعیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی گفت: بیش از ۹۵ درصد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد به دنبال حل مسائل واقعی جامعه نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حامی صبح سه شنبه در نشست با فعالان رسانه‌ای استان، بر لزوم پیوند عمیق‌تر دانشگاه با جامعه و همچنین نقش جریان‌ساز رسانه‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج اساتید مازندران با اشاره به وضعیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی بیان کرد که بیش از ۹۵ درصد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد به دنبال حل مسائل واقعی جامعه نیستند و بسیاری از رساله‌های دکتری نیز بدون استفاده کاربردی در کتابخانه‌ها باقی می‌مانند. به گفته او، دانشگاه باید مسئله‌محور باشد و از دل نیازهای استان و کشور مأموریت بگیرد.

وی افزود: در حالی که امروز درب جامعه به روی دانشگاه‌ها بسته است و برعکس، دانشگاه‌ها نیز مسائل خود را از متن جامعه دریافت نمی‌کنند. همین فاصله باعث ایجاد موازی‌کاری و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم شده است.

رسانه‌ها باید مطالبه‌گر و جریان‌ساز باشند

حامی در ادامه نقش رسانه را کلیدی دانست و تأکید کرد: خبرنگاران باید کنجکاو، پرسشگر و شجاع باشند و تنها به بازتاب مسائل روزمره بسنده نکنند. به باور او، رسالت اصلی رسانه جریان‌سازی است نه همراهی با جریان‌های معمول.

وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی افزود: رسانه‌ها می‌توانند همانند مکتب اسلام عمل کنند؛ یعنی ارزش‌های مثبت جامعه را برجسته کنند، کاستی‌ها را تقبیح کنند و در نهایت بسترهای نو برای اصلاح جامعه ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران با یک گزارش یا مقاله می‌توانند مسئولان را به پاسخگویی وادار کنند و این امر در بهبود نظام اداری و اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.

در پایان این نشست، رئیس بسیج اساتید مازندران یادآور شد: دانشگاه‌ها در جهان دو مسئولیت اساسی برعهده دارند؛ مرجعیت علمی و حل مسائل اجتماعی.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها با نقد سازنده و همراهی با جریان‌های اصلاحی می‌توانند در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

