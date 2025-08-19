به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حامی صبح سه شنبه در نشست با فعالان رسانهای استان، بر لزوم پیوند عمیقتر دانشگاه با جامعه و همچنین نقش جریانساز رسانهها تأکید کرد.
رئیس سازمان بسیج اساتید مازندران با اشاره به وضعیت پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی بیان کرد که بیش از ۹۵ درصد پایاننامههای کارشناسی ارشد به دنبال حل مسائل واقعی جامعه نیستند و بسیاری از رسالههای دکتری نیز بدون استفاده کاربردی در کتابخانهها باقی میمانند. به گفته او، دانشگاه باید مسئلهمحور باشد و از دل نیازهای استان و کشور مأموریت بگیرد.
وی افزود: در حالی که امروز درب جامعه به روی دانشگاهها بسته است و برعکس، دانشگاهها نیز مسائل خود را از متن جامعه دریافت نمیکنند. همین فاصله باعث ایجاد موازیکاری و بیتوجهی به نیازهای واقعی مردم شده است.
رسانهها باید مطالبهگر و جریانساز باشند
حامی در ادامه نقش رسانه را کلیدی دانست و تأکید کرد: خبرنگاران باید کنجکاو، پرسشگر و شجاع باشند و تنها به بازتاب مسائل روزمره بسنده نکنند. به باور او، رسالت اصلی رسانه جریانسازی است نه همراهی با جریانهای معمول.
وی با اشاره به آموزههای اسلامی افزود: رسانهها میتوانند همانند مکتب اسلام عمل کنند؛ یعنی ارزشهای مثبت جامعه را برجسته کنند، کاستیها را تقبیح کنند و در نهایت بسترهای نو برای اصلاح جامعه ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: خبرنگاران با یک گزارش یا مقاله میتوانند مسئولان را به پاسخگویی وادار کنند و این امر در بهبود نظام اداری و اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.
در پایان این نشست، رئیس بسیج اساتید مازندران یادآور شد: دانشگاهها در جهان دو مسئولیت اساسی برعهده دارند؛ مرجعیت علمی و حل مسائل اجتماعی.
وی تأکید کرد: رسانهها با نقد سازنده و همراهی با جریانهای اصلاحی میتوانند در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
نظر شما