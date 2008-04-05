به گزارش خبرگزاری مهر، اداره برنامه‌های تئاتر با در اختیار داشتن هفت پلاتو از ابتدا تا انتهای سال 86 روزانه از ساعت هشت تا 23 میزبان گروههای نمایشی مختلف بود که تمرینات خود را برای اجرای اثرشان در سالن‌های مختلف و حضور در جشنواره‌های متعدد انجام دادند.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر نیز از ابتدای سال 86 تا 24 اسفند میزبان 12 نمایش شد که به ترتیب زمانی عبارت بودند از ‌"دو جلاد" نوشته فرناندو آرابال به کارگردانی حمید لیقوانی که از نیمه دوم فروردین روی صحنه رفت. در این نمایش فریبا آقاپور، ساناز کیهان، رزیتا مدینه، سیاوش ثقفی‌راد، امیرحسین حسینی و احمد زارعی به عنوان بازیگر حضور داشتند.

نمایش "زندگی من، یک من ساده" شراره پورخراسانی دومین نمایش بود که از نیمه اردبیهشت در خانه نمایش به صحنه رفت. نمایش به داستان قدم گذاشتن یک من ساده در زندگی مردی بازیگر می‌پرداخت و فرانک ترابی، وحید نفر و مجتبی شمس بازیگران آن بودند.

اما سومین نمایش سال 86 خانه نمایش "آگاممنونیزم" محمد میرعلی‌اکبری بود که از اواخر اردبیهشت تا نیمه دوم خرداد به اجرا درآمد. این نمایش اقتباسی آزاد از نمایشنامه "آگاممنون" آشیل بود و توفان مهردادیان، پریسا محمدی، ایثار ابومحبوب، بنفشه اعرابی و سمانه زندی‌نژاد در آن بازی می‌کردند.

"چاه" کتایون حسین‌زاده چهارمین نمایش سال 86 خانه نمایش بود که بر اساس رمان "جای خالی سلوچ" محمود دولت‌آبادی اجرا شد. در این نمایش که به زندگی خانواده‌ای روستایی و مشکلات زنی بعد از ترک همسرش سلوچ می‌پرداخت، پریزاد سیف و کرامت رودساز به ایفای نقش پرداختند. این نمایش از اواخر خرداد تا اواخر تیرماه در این سالن اجرا شد.

نمایش "گمسوار" نوشته و کار امین آبان دیگر اثری بود که با پرداختن به زندگی ناخدایی پیر به نام ودود که دنبال گنج اجدادیش است از اواخر تیر تا نیمه دوم مرداد ساعت 18:30 در خانه نمایش روی صحنه رفت. در این نمایش امین آبان به عنوان تنها بازیگر کار به ایفای نقش پرداخت.

"تقدیر نفرین شده لیدی مکبث" نوشته و کار عزت‌الله مهرآوران ششمین نمایش سال 86 خانه نمایش بود که به صورت تک پرسوناژ است توسط آرینه سوکیاسیان اجرا شد. این نمایش در مورد یک هنرپیشه زن بود که نقش لیدی مکبث را پذیرفته، اما در این بین متوجه بیماری خود می‌شود. این نمایش از 21 تا 29 مرداد به زبان ارمنی ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه اجرا شد.

اما نمایش "زیرزمین" نوشته آرش عباسی به کارگردانی امیر قربانی به عنوان برگزیده ششمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از شهرستان تربت حیدریه از یازدهم اردیبهشت در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه رفت و سروش طاهری و وحیده شجاعی به عنوان بازیگر حضور داشتند.

"بازیگر و زنش" نوشته علی نصیریان هشتمین نمایش سال 86 خانه نمایش بود که با کارگردانی مجید ستایش روی صحنه رفت. این نمایش داستان مردی بازیگر است که به قصد دیدار فرزند خود همراه همسرش به خارج کشور مهاجرت کرده و قصد دارد آنجا نمایشی اجرا کند. آتش تقی‌پور و منیژه گلچین بازیگران این نمایش 90 دقیقه‌ای بودند.

نمایش‌های "آهو به وقت انفجار" نوشته رحمت امینی و کارگردانی حسن وارسته، "خون تو را جنون پدر بر زمین ریخت" نوشته و کار سیروس همتی، "عشق را چه شد" نوشته و کار امیر بختیاری و "آدم خوابش می‌گیره" به کارگردانی خسرو شجاع‌زاده دیگر آثاری بودند که به ترتیب از آبان تا 24 اسفند 86 به صحنه رفتند.

خانه نمایش اداره تئاتر علاوه بر اجرای 12 نمایش، میزبان نمایش‌های شرکت‌کننده در جشنواره‌های تئاتر بانوان، کانون‌ها، ماه، دانشجویی و سنتی آئینی نیز بود. روابط عمومی اداره تئاتر و خانه نمایش از ابتدا تا پایان سال 86 اقدامات تازه‌ای را صورت داد که راه‌اندازی وبلاگ و پست الکترونیک و ایجاد آرشیو موسیقی نمایش‌های اجرا شده در خانه نمایش از آن جمله بود.

اداره برنامه‌های تئاتر از ابتدای سال 86 با مدیریت محمود فرهنگ به عنوان نوزدهمین مدیر این اداره و خانه نمایش نیز همچون گذشته با مدیریت مریم معترف اداره می‌شود.