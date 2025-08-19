به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک راهبردی مسئولان قضائی و انتظامی استان سمنان، در محل دادگستری کل استان با قدردانی از حمایت‌ها و تعاملات مؤثر دستگاه قضائی استان با پلیس، گزارشی از وضعیت انتظامی، تخصصی و عملیاتی استان ارائه کرد و گفت: تعامل نزدیک میان پلیس و دستگاه قضائی استان، ضریب امنیت عمومی را افزایش می‌دهد، اقتدار حاکمیت قانون را به نمایش می‌گذارد و اعتماد اجتماعی را نسبت به نظام اسلامی تقویت می‌کند.

وی افزود: این گونه نشست‌های راهبردی بستر مناسبی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و هم‌راستایی مأموریت‌های انتظامی و قضائی استان در مسیر تحقق اهداف کلان نظام در حوزه نظم، امنیت و عدالت است.

فرمانده انتظامی استان سمنان بر استمرار منظم این جلسات در سطح استان تأکید کرد و افزود: موارد مطرح‌شده توسط مسئولان قضائی و انتظامی به‌صورت جمع‌بندی‌شده، در قالب اسناد سیاستی و راهبردی به تمام مراجع قضائی و انتظامی استان ابلاغ و روند اجرای آن‌ها با جدیّت پیگیری شود.