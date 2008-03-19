عکس یادگاری اماراتی ها با علی دایی / تفاوت خبرنگاران ایرانی با اماراتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج با برتری 2 برصفر سایپا به پایان رسید، مسئولان تیم فوتبال الوصل امارات علاوه بر گرفتن عکس یادگاری با علی دایی، انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را تبریک گفتند.

حاشیه های دیدار تیم های فوتبال سایپا ایران و الوصل امارات را در زیر می خوانید:

* کم تجربگی مسئولان باشگاه سایپا در میزبانی رویدادهای بین المللی باعث برخی ناهماهنگی ها شده بود که برخی خبرنگاران از شرایط موجود رضایت خاطر نداشتند.

* تماشاگران کرجی از این دیدار استقبال خوبی به عمل آوردند و در طول بازی به تشویق تیم سایپا پرداختند.

* در میادین اصلی شهر کرج با نصب پلاکاردهایی از مردم برای تماشای این دیدار دعوت شده بود.

* پیام های تبریک بسیاری به خاطر انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی در نقاط مختلف ورزشگاه نصب شده بود.

* گوینده ورزشگاه در تلفظ انگلیسی اسامی بازیکنان با مشکل مواجه بود.

* در حالیکه امکانات جایگاه خبرنگاران ورزشگاه انقلاب برای خبرنگاران ایرانی بسیار ضعیف بود، خبرنگاران اماراتی در جایگاه ویژه به تماشای این دیدار پرداختند تا شاید از امکانات بیشتری سود ببرند.

* حسن غفاری به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ، هومن افاصلی آنالیزور تیم ملی و مدیران باشگاه سایپا از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

* محل نامناسب میز داور چهارم و ناظر بازی باعث شد اربابی سرپرست سایپا به داور چهارم اعتراض کند. او معتقد بود میز داوران مانع از دید مناسب زمین توسط نیمکت نشینان سایپا شده است.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه پس از این دیدار و در طول بازی بارها به تشویق علی دایی سرمربی سایپا و تیم ملی فوتبال کشورمان پرداختند.