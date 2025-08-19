بازی «اولین قهرمان»؛ روایتی از مقاومت، از قلب ایران تا غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، استودیو ماندگار با معرفی بازی جدید خود با عنوان «اولین قهرمان»، تلاش کرده است تا با نگاهی بومی و فرهنگی، حس قهرمان‌پروری را در کودکان و نوجوانان تقویت کند. در این بازی، مفاهیم مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم از طریق بازنمایی قهرمانان ملی و الهام‌گرفته از واقعیت‌های منطقه‌ای به کاربران منتقل می‌شود.

حسین حیدری، یکی از اعضای استودیو بازی‌سازی ماندگار، با اشاره به اهداف فرهنگی این پروژه گفت: بازی اولین قهرمان با تأثیر مستقیم و حتی بیشتر غیرمستقیم بر مخاطب، تلاش دارد تا چهره‌ای واقعی و افتخارآمیز از قهرمانان ملی ایران ارائه دهد؛ قهرمانانی که در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستادگی می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت جایگزینی اسطوره‌های ایرانی به جای نمونه‌های بیگانه در محصولات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان افزود: ما باید به نسل جدید قهرمانان و اسطوره‌های ملی خود را بشناسانیم. دیگر نباید بچه‌های ما با شخصیت‌های خیالی خارجی بزرگ شوند؛ در حالی‌که تاریخ و فرهنگ ما مملو از الگوهایی واقعی برای الهام گرفتن است.

در ادامه مصطفی همت دوست، مدیر استودیو ماندگار همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای این بازی سخن گفت و اظهار کرد: در نسخه‌های بعدی، قرار است اسطوره‌های مقاومت در جنگ ۱۲ روزه نیز به بازی افزوده شود. طراحی نمادها و روایت‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که پیام روشنی به کاربر منتقل کند؛ از جمله نمایش کشور زورگو به عنوان اسرائیل و کشور مظلوم و مقاوم به عنوان غزه.

همت دوست خاطرنشان کرد: بازی «اولین قهرمان» با گرافیک بومی، داستانی الهام‌بخش و اهداف تربیتی، تلاشی مهم در حوزه بازی‌سازی ارزشی محسوب می‌شود و گامی مؤثر در جهت تقویت هویت فرهنگی و ملی در میان نوجوانان ایرانی است.

گفتنی است این بازی را می‌توان از لینک زیر دانلود کرد

https://cafebazaar.ir/app/com.mandegar.hero