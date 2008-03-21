اعراب جانبداری دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل را به باد انتقاد گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "عبدالمحمود عبدالحلیم" نماینده و سفیر دائم "سودان" در سازمان ملل متحد که ریاست نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل متحد را نیز در ماه کنونی برعهده دارد، در اشاره به جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی و ادامه محاصره نوار غزه از سوی این رژیم و مواضع منفعلانه سازمان ملل متحد در این زمینه که بیشتر جانب رژیم صهیونیستی را گرفته است، گفت : سازمان ملل متحد در بسیاری از گزارشها و مواضع اخیر خود به دور از اصول و مبانی که بر اساس آن تاسیس شده، عمل کرده است به طوری که قربانی جنایت را مسئول جنایت قلمداد می کند؛ جنایتی که متجاوزان و جلادان آن را مرتکب شده اند.



وی افزود: گروه کشورهای عربی در سازمان ملل متحد،ضرورت اقدام براساس اصول و مبانی تعریف شده این سازمان را به بان کی مون دبیرکل آن یادآور شده و با هشدار به وی خواستار این شدند که به موضع خود در جنبه قانونی بخشیدن به اشغالگری های رژیم صهیونیستی پایان دهد.



"بشارالجعفری " نماینده وسفیر دائم سوریه در سازمان ملل متحد نیز گفت : گروه کشورهای عربی همیشه اظهارات و مواضع دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر کارمندان این سازمان را درباره مسائل مربوط به کشورهای عربی به دقت زیرنظر می گیرد.



وی افزود: امیدواریم که دبیرکل سازمان ملل متحد در عملکرد خود شیوه ای واقعگرا و بی طرفی را در پیش گیرد.



"یحیی محمصانی" نماینده دائم اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد هم گفت : دبیرکل سازمان ملل متحد درباره درخواست گروه کشورهای عربی با آنها هماهنگ بود و برهمکاری با کشورهای عربی تاکید کرد.



وی افزود : بان کی مون تاکید کرد که برای پایبندی به تعهدات خود و درنظرگرفتن مسائل کشورهای عربی ازجمله مساله فلسطین عمل می کند.



دبیرکل سازمان ملل متحد اخیرا در اظهاراتی با نادیده گرفتن جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ملت بیگناه فلسطین، عملیات تلافی جویانه گروه های مبارز فلسطین در واکنش به این جنایتها با شلیک راکت به سوی شهرکهای صهیونیست نشین را اقدامی تروریستی توصیف کرده بود.