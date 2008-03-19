تلاش می کنیم شرایط مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد هاشمی که پس از برتری 2 بر صفر تیمش درخواست خبرنگاران رسانه های تصویری را برای گفتگو پیرامون این بازی رد کرد، در این خصوص گفت: من کاری نکردم. کار مهم را بازیکنان انجام دادند و آنها باید پیرامون این بازی اظهارنظر کنند.

مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص گفتگوی خود با ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: من آنچه که مورد نظرم بود و باید با ناظر ای اف سی در میان می گذاشتم را مطرح کردم . خوشبختانه ناظر مسابقه از میزبانی تیم ما راضی بود. جلب رضایت او نیز تنها با زحمت و تلاش دوستان میسر شد.

مهرداد هاشمی در خصوص شرایط نور ورزشگاه انقلاب کرج گفت: بر اساس استاندارد کنفدراسیون فوتبال آسیا هر ورزشگاه باید 1200 لوکس داشته باشد که این ورزشگاه تنها 750 لوکس دارد. ما تلاش می کنیم تعداد لوکس های ورزشگاه انقلاب را به حد استاندارد برسانیم.

هاشمی تاکید کرد: ما در ورزشگاه انقلاب کرج میهمان هستیم. برای برگزاری این مسابقه توانستیم با کمک مقامات محلی و تربیت بدنی شهر کرج شرایط را برای میزبانی مهیا کنیم.

هاشمی با تاکید بر این نکته که ورزشگاه شریعتی کرج متعلق به تربیت بدنی این شهر است افزود: رقم زیادی برای آماده سازی ورزشگاه انقلاب کرج به تربیت بدنی این شهر پرداخت کردیم که خارج از رقم قراردادمان بود.

مدیرعامل باشگاه سایپا افزود: بضاعت ما همین است و تلاش می کنیم در آینده ورزشگاه را با شرایطی ایده آل تری آماده میزبانی مسابقات آسیایی کنیم.

وی در خصوص انفجار مواد محترقه در جریان بازی مقابل الوصل گفت: در شرایطی که همزمان با ایام چهارشنبه سوری هستیم طبیعی بود که یکی دو مورد ترقه در ورزشگاه منفجر شود. با این حال خیلی خوب تماشاگران کنترل شدند و کمتر شاهد اتفاقات حاشیه ای در جریان مسابقه بودیم.