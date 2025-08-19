  1. استانها
آمادگی کامل آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید

شهرکرد-مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ضمن تشریح روند برگزاری اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور، از آمادگی کامل استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی عصر سه‌شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح روند برگزاری اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور، از آمادگی کامل استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی تصریح کرد: این اجلاس از تاریخ ۲۷ مردادماه به مدت دو روز به‌صورت ترکیبی برگزار شد و هدف اصلی آن، تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی پیش‌رو بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به تدوین برنامه‌ها بر اساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: آموزش و پرورش به عنوان نهاد حاکمیتی، نقش کلیدی در تحقق اهداف عالی نظام در حوزه تعلیم و تربیت دارد و استان چهارمحال و بختیاری نیز با رعایت شرایط بومی، برنامه‌های خود را در چارچوب سیاست‌های ملی طراحی کرده است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله فضا و تجهیزات آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی، و ساماندهی نیروی انسانی، اقدامات مؤثری صورت گرفته و بخش عمده‌ای از برنامه‌های پروژه مهر پیش از آغاز سال تحصیلی اجرایی شده است.

خدادادی همچنین از انتخاب و انتصاب مدیران، ساماندهی نیروهای انسانی و اجرای نقل و انتقالات بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی خبر داد و تأکید کرد: تیم‌های تخصصی اداره‌کل با تمام توان در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای شروعی پرنشاط در مهرماه هستند.

وی به حضور نمایندگان و مقامات استانی و ملی در اجلاس اخیر اشاره کرد و گفت: حضور نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، معاون سیاسی استانداری، نماینده مجلس خبرگان، و مسئولان نهادهای مرتبط از جمله سازمان نوسازی مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجمع خیرین مدرسه‌ساز، نشان‌دهنده اهمیت و حمایت‌های گسترده از حوزه آموزش و پرورش است.

