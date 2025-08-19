آمادگی کامل آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی عصر سه‌شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح روند برگزاری اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور، از آمادگی کامل استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی تصریح کرد: این اجلاس از تاریخ ۲۷ مردادماه به مدت دو روز به‌صورت ترکیبی برگزار شد و هدف اصلی آن، تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی پیش‌رو بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به تدوین برنامه‌ها بر اساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: آموزش و پرورش به عنوان نهاد حاکمیتی، نقش کلیدی در تحقق اهداف عالی نظام در حوزه تعلیم و تربیت دارد و استان چهارمحال و بختیاری نیز با رعایت شرایط بومی، برنامه‌های خود را در چارچوب سیاست‌های ملی طراحی کرده است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله فضا و تجهیزات آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی، و ساماندهی نیروی انسانی، اقدامات مؤثری صورت گرفته و بخش عمده‌ای از برنامه‌های پروژه مهر پیش از آغاز سال تحصیلی اجرایی شده است.

خدادادی همچنین از انتخاب و انتصاب مدیران، ساماندهی نیروهای انسانی و اجرای نقل و انتقالات بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی خبر داد و تأکید کرد: تیم‌های تخصصی اداره‌کل با تمام توان در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای شروعی پرنشاط در مهرماه هستند.

وی به حضور نمایندگان و مقامات استانی و ملی در اجلاس اخیر اشاره کرد و گفت: حضور نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، معاون سیاسی استانداری، نماینده مجلس خبرگان، و مسئولان نهادهای مرتبط از جمله سازمان نوسازی مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجمع خیرین مدرسه‌ساز، نشان‌دهنده اهمیت و حمایت‌های گسترده از حوزه آموزش و پرورش است.