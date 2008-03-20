قایقرانان روئینگ سال نو را درکمپ آزادی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی "الف " قایقرانی بانوان و مردان ایران در ماده روئینگ با حضور ورزشکاران برتر به منظور حضور در مسابقات انتخابی المپیک از اواسط اسفند ماه آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز در دریاچه آزادی تهران پیگیری می شود.

تیم های ملی "الف" روئینگ ایران که تحویل سال نو را در کنار دریاچه آزادی گذرانده اند قرار است پنجم اردیبهشت ماه در مسابقات انتخابی المپیک در شانگهای چین شرکت کنند. این تیم بعد از پایان اردوی تهران برای برپایی تمرینات بلافاصله عازم چین می شود تا بتواند قبل از آغاز رقابت ها به آمادگی کامل برسد.

تیم ملی روئینگ ایران عمری کمتر از یک سال داشته و برای اولین بار قصد حضور در مسابقات انتخابی المپیک را دارد.

تیم ملی "ب "روئینگ ایران در بخش مردان با ترکیب 5 ورزشکار سه شنبه شب برای شرکت در یک تورنمنت بین المللی چهار جانبه عازم باکوی آذربایجان شد. این مسابقات طی روزهای ششم وهفتم فروردین ماه برگزار خواهد شد.