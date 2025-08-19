بهره برداری از چندین پروژه روستایی در ظفرقند اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کیانی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات نرده‌گذاری شامل نصب ۳۲ عدد نرده هریک با طول ۲.۵ متر و رنگ‌آمیزی بوده و برای این منظور هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است.

وی افزود: در راستای افزایش ایمنی و زیباسازی، ۲۰ عدد چراغ روشنایی در محوطه گلزار شهدا نصب شده است.

بخشدار مرکزی اردستان با اشاره به بازدید از چراغ‌های روشنایی پارک کودک روستا خاطرنشان کرد: هماهنگی‌هایی برای تهیه تجهیزات پارک برای محوطه چشمه و پارک روستا در حال انجام است.

کیانی ضمن تشکر از مشارکت خیرین روستای ظفرقند بابت همکاری و اجرای پروژه‌هایی همچون سالن ورزشی و ساماندهی زیر گذر تأکید کرد: ما از همه خیرین در روستاها دعوت می‌کنیم تا با کمک دهیاری و شوراها در پیشبرد پروژه‌های عمرانی کمک کنند.

وی تصریح کرد: پویش هر هفته یک پروژه در روستاهای بخش مرکزی اردستان به منظور ارتقا سطح خدمات عمومی و رفاه اجتماعی با قوت ادامه خواهد یافت.