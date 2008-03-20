محرابیان رشد صنعتی سال 86 را مطلوب عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان در پیامی به مناسبت سال نو گفت: نقش آفرینی تلاشگران عرصه صنعت و معدن در سطوح مختلف کاری، مدیریتی و کارگری در رشد و بالندگی نسلهای آینده تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر صنایع و معادن افزود: در سال 86 با توجه به فرمان مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب، همه نیروهای ملی، معتقد به آرمانهای بلند ملت ایران، مسئولان حوزه‌ های صنعتی و جوانان پرنشاط در این عرصه دست به دست هم داده و تلاش داشتند تا افقهای بلند پیش رو در کسب استقلال و عزت ایران زمین را نزدیک سازند که در زمینه ‌های مختلف موفقیتهای چشمگیری هم کسب کرده اند.

محرابیان با ارج نهادن به تمامی کارها و موفقیتهای صورت گرفته، خطاب به تلاشگران عرصه صنعت و معدن، تصریح کرد: مسئولیت ما در این برهه ‌های حساس بسیار سنگین و موثرتر می ‌شود و نقش آفرینی یکایک ما در سطوح مختلف کاری و مدیریتی و کارگری ماندگار و تاثیرگذار در رشد و بالندگی نسلهای آینده خواهد شد و اینکه فرد فرد تلاشگران و دست اندرکاران عرصه صنعت در صورت کسب موفقیتهای سرنوشت ساز برای کشور، قهرمانان ماندگار در برگهای زرین تاریخ مجاهدتها و فخرآفرینی های ایران زمین خواهند ماند.

