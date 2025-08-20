سارق خودرو در بیجار دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم، مأموران یگان امداد شهرستان بیجار در حین گشت‌زنی یک دستگاه خودروی پژو پارس سرقتی را شناسایی کردند.

وی افزود: با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، خودروی مورد نظر متوقف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بیجار با تأکید بر اینکه طرح ارتقا امنیت اجتماعی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.