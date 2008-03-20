مهمترین اخبار و رویدادهای سیاسی سال 1386

* فرودین 86

- اول فرودین رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود سال 86 را سال " اتحادملی و انسجام اسلامی " نام نهادند.

- 3 فروردین 15 ملوان انگلیسی ناو جنگی کورناوال در آبهای سرزمینی ایران در اروند رود دستگیر شدند. در پی این واقعه کاردار انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد.

- 4 فروردین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این قطعنامه شامل ممنوعیت صادرات هرگونه تسلیحات نظامی به ایران و مسدود کردن دارائیهای 28 موسسه و نهادی بود که بانیان قطعنامه مدعی بودند با برنامه هسته ای ایران در ارتباط است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه که در پی لغو سفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور به آمریکا برای حضور در جلسه شورای امنیت در این جلسه سخن می گفت این قطعنامه را غیرقانونی، بیهوده و توجیه ناپذیر خواند.

- 5 فروردین هیئت دولت طبق مصوبه مجلس، بخشی از همکاریهای سازمان انرژی اتمی کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پی صدور قطعنامه شورای امنیت کاهش داد.

- 14 فرودین واحد پشتیبانی نیروگاه بوشهر با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور و رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی راه اندازی شد.

- 15 فرودین همزمان با عید پاک مسیحیان و به منظور نشان دادن رافت اسلامی و نزدیکی ادیان، ملوانان انگلیسی که در روز 3 فرودین در آبهای سرزمینی ایران دستگیر شده بودند در حاشیه کنفرانس خبری دکترمحمود احمدی نژاد رئیس جمهور آزاد شدند و در این کنفرانس خبری همچنین ناوسالار یکم پاسدار ابوالقاسم آمانگاه فرمانده یگان بازداشت کننده نشان شجاعت دریافت کرد.

- 18 فروردین مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه خود در سال جدید ممنوعیت تغییرات گسترده مدیران را تصویب کرد.

- 20 فروردین مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری هسته ای با حضور مقامات و مسئولان کشور در نطنز و اصفهان برگزار شد.

-21 فروردین طرح تغییر ساعت رسمی کشور با قید یک فوریت در مجلس هفتم تصویب شد.

- 25 فروردین لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارائه شد.

- 28 فروردین دکتر محمود احمدی نژاد از تخت جمشید بازدید کرد.

* اردیبهشت 86

- اول اردیبهشت طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با بد حجابی آغاز شد.

- 4 اردیبهشت کار شوراهای شهر دوم پایان یافت.

- 9 اردیبهشت شوراهای شهر سوم کار خود را آغاز کردند.

- 16 اردیبهشت اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب شدند.

- 19 اردیبهشت طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در شورای نگهبان رد شد . همچنین در این روز محمد باقر قالیباف بار دیگر به عنوان شهردار تهران برگزیده شد.

23 اردیبهشت طرح استانی شدن انتخابات مجلس در شورای نگهبان رد شد.

* خرداد 86

- 9 خرداد زمان قطعی برگزاری انتخابات مجلس هشتم از سوی مسئولان وزارت کشور در روز 24 اسفند ماه اعلام شد.

- 16 خرداد حجت الاسلام موسی پور معاون وزیر کشور از تصمیم قطعی این وزارتخانه برای برگزاری رایانه ای انتخابات برای نخستین بار در کشور خبر داد .

- 23 خرداد آخرین سفر دوراول سفرهای استانی دکتر احمدی نژاد با سفر به استان سمنان انجام شد.

* تیر 86

- اول تیر ماه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی طرح اقدام را در وین با محمد البرادعی ، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی مطرح کرد. بر اساس این طرح مقرر شد ابهامات باقیمانده در پرونده هسته ای ایران در یک برنامه فشرده زمان بندی شده حل شود و با پایان کلیه ابهامات، هیچ سئوال تازه ای در برنامه هسته ای ایران مطرح نشود.

- 2 تیر لاریجانی در سفر به پرتغال با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 1+5 در لیسبون دیدار و در باره طرح اقدام گفتگو کرد.

- 5 تیر مجلس در جلسه علنی خود سهمیه بندی بنزین را به طور رسمی اعلام کرد.

- 10 تیر ماه هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا وارد تهران شدو رسما مورد استقبال دکتر احمدی نژاد قرار گرفت.

- 16 تیر ماه سید شهاب الدین صدر خبر تشکیل رسمی و آغاز به کار گروه انتخاباتی 6+ 5 در جبهه متحد اصولگرایان را اعلام کرد.

* مرداد 86

- 2 مرداد ماه نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد.

- 8 مرداد ماه آیت‌الله علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری بعد از طی یک دوره بیماری طولانی در سن 86 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.



-10 مرداد ماه ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان به منظور حضور فعال جمعی از احزاب این طیف در انتخابات مجلس هشتم به ریاست عبدالواحد موسوی لاری شکل گرفت.

- 16 تیرماه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دستور آغاز فرآیند تدوین لایحه بودجه 1387 کل کشور را به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خود صادر کرد.

-21 تیرماه رئیس جمهور استعفای طهماسبی وزیر صنایع و معادن وقت را پذیرفت و در همان روز علی اکبر محرابیان را به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن منصوب کرد.

- 22 تیرماه سفر سه روزه رئیس جمهور به سه کشور افغانستان، ترکمنستان و قرقیزستان آغاز شد.

- 27 تیرماه اجلاس مجمع جهانی اهل بیت (ع) با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

* شهریور 86

- 4 شهریور رئیس جمهور با استعفای ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد و طهماسب مظاهری را به عنوان جانشین وی معرفی کرد.

- 10 شهریورماه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا طی حکمی سردار سرلشگر پاسدار سید یحیی صفوی را به عنوان دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح منصوب فرمودند و با حکم ایشان سردار محمد علی جعفری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

- 12 شهریورماه در دومین اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس این مجلس و جانشین آیت الله مشکینی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شد.

- 18 شهریور نخستین اجلاس شورای اجرایی مجالس آسیایی در تهران برگزار شد.

- 25 شهریورماه بررسی لایحه سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی مجلس هفتم آغاز شد.

- 27 شهریورماه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مجلس حاضر شد و به ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه پرداخت.

- 29 شهریور ماه از جنگنده صاعقه با حضور وزیر دفاع فرمانده کل ارتش و جمع دیگری از مقامات عالیرتبه کشوری و لشگری بهره بردری شد.

در این روز همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا طی حکمی سردار دریادار پاسدار دکتر علی اکبر احمدیان را به سمت ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران منصوب نمودندو در حکم جداگانه ای سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین حجازی را به سمت رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب فرمودند.

مهر 86

-11 مهرماه مرزهای غربی کشور به دلیل جلوگیری از بیماری وبا که در کشور عراق شایع شده بود بسته شد.

- 24 مهر اجلاس 5 جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران برگزار شد.

- 28 مهر علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داد.

*آبان 86

- 18 آبان دو تن از دیپلماتهای ایرانی ربوده شده به دست نیروهای آمریکایی در عراق آزاد شدند و به تهران بازگشتند.

- 23 آبان ماه علی اکبر محرابیان و علی نوذری وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت خانه های صنایع و نفت از مجلس رای اعتماد گرفتند.

- 26 آبان ماه دکتر محمود احمدی نژاد به بحرین سفر کرد و پس از آن برای حضور در اجلاس سران اوپک وارد عربستان شد.

*آذر 86

- اول آذرماه نرم افزار برگزاری انتخابات رایانه ای از سوی وزارت کشور برای بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان تحویل شد.

-3 آذرماه اجلاس احزاب اسلامی به میزبانی حزب موتلفه در تهران آغاز به کار کرد.

-8 آذرماه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برای انجام مذاکرات با خاویر سولانا به لندن رفت.

-11 آذرماه رئیس جمهور ضمن قدردانی از محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش وقت، استعفای وی را پذیرفت و علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور را به عنوان سرپرست آموزش و پرورش و جانشین فرشیدی معرفی کرد.

- 12 آذرماه احمدی نژاد با سفر به قطر در بیست و هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حاضر شد و پیشنهاداتی را برای تقویت روابط برادرانه و توسعه همکاری ها در منطقه ارائه کرد.

-15 آذرماه سردار ذوالقدر از معاونت امنیتی و انتظامی وزیر کشور استعفا کرد و وزیر کشور دریادار محتاج را به عنوان جانشین وی منصوب کرد.

-20 آذرماه کاظم دارابی، ایرانی مقیم برلین که 15 سال قبل به اتهام اطلاع از ترور سه تن از سران حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان زندانی شده بود آزاد و به کشور بازگشت.

-26 آذرماه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با طی دعوت رسمی ملک عبدالله پادشاه عربستان به سفر حج مشرف شد .

* دی 86

- 4 دی ماه علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفری نیمه رسمی به مصر با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد.

-11 دی ماه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سفری هفت روزه به استان یزد در جمع باشکوه مردم دارالعباده سخنرانی فرمودند .

- 15 دی ماه ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم همزمان در سراسر کشور آغاز شد و تا 22 دی ماه ادامه یافت.

- 17 دی ماه رئیس جمهور با حضور در مجلس هفتم لایحه بودجه سال 87 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

* بهمن 86

- 8 بهمن ماه با ورود آخرین محموله سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر به ایران 82 تن سوخت اولیه این نیروگاه در جایگاه قرار گرفت .

- 9 بهمن ماه دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در راس هیئتی پارلمانی تهران را به مقصد قاهره ترک کرد . این نخستین سفر یک مقام عالیرتبه در این سطح به مصر بعد از پیروزی انقلاب بود .

- 15 بهمن ماه اولین کاوشگر فضایی جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهور به فضا پرتاب شد.

- 23 بهمن ماه نخستین جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 87 تشکیل شد و در نهایت این لایحه در روز چهارشنبه اول اسفند با انجام تغییراتی از سوی نمایندگان تصویب شد.

-27 بهمن ماه آیت الله محمدرضا توسلی مسئول دفتر امام خمینی(ره) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حین سخنرانی در جلسه این مجمع بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

- 30 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی به علی احمدی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد داد.

* اسفند 86

- 3 اسفند گزارش محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یازده صفحه منتشر شد و شش موضوع باقیمانده میان ایران و آژانس را به 35 عضو شورای حکام حل شده اعلام کرد. در این روز همچنین دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در راس هیئتی بلند پایه از مسئولان شهری و به قصد انجام سفری 8 روزه و به دعوت دکتر صابر العیساوی شهردار بغداد عازم عراق شد.

- 6 اسفند سران سه قوه با حضور در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان با وی دیدار و گفتگو کردند.

- 7 اسفند ماه رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند .

- 12 اسفندماه دکتر محمود احمدی نژاد جهت دیدار با مقامات عالی رتبه کشور عراق تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

- 13 اسفندماه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی غیر قانونی و نامشروع بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در برنامه هسته ای ایران و ماهیت صلح آمیز این فعالیتها، قطعنامه سوم تحریم (1803) را علیه تهران تصویب کرد.

- 22 اسفندماه ودر آستانه برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب با هزاران تن از قشرهای مختلف مردم سراسر کشور دیدار کردند و انتخابات را آزمون عظیم ملی خواندند.

- 24 اسفندماه انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور برگزار شد.

- 27 اسفندماه با اعلام نتایج انتخابات در حوزه های انتخابیه سراسر کشور، انتخابات پایان یافت.