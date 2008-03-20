قدرتها از آژانس سوء استفاده می کنند/ ادعاها علیه ایران ثابت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، باب ریگ کارشناس نیوزلندی خلع سلاح در مقاله ای در روزنامه دامینیون پست ، چاپ نیوزلند نوشته است : دنیای امروز ما هیچ وجه تشابهی با دنیای سال 1945 ندارد، اما نکته قابل توجه این است که ساختار کهن تصمیم گیری سازمان ملل متحد که تقریبا کلیه قدرت های برتر جهان ( چین، فرانسه ، روسیه، انگلیس و ایالات متحده ) در شورای امنیت خود به عنوان اعضای دائمی آن جا داده است، بدون تغییر باقی مانده است.

در این مقاله توضیح داده شده است : در زمان اوج جنگ سرد، رئیس جمهور آیزنهاور آژانس بین المللی انرژی اتمی را در وین بنیان گذاری کرد. هدف از تاسیس این سازمان این بود که کشورهای عضو قادر به توسعه انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز باشند. تاکنون این اصل غنی سازی اورانیوم را نیز به منظور چرخه سوختی در بر می گرفت. اصل دیگر تاسیس این سازمان ، حصول اطمینان از روند بازرسی و راستی آزمایی از طریق ابزارهای فنی و تخصصی و نه ابزارهای سیاسی در مورد عدم تغییر کاربری مواد هسته ای صلح آمیز با منظور نظامی بود.

باب ریگ افزوده است : درست قبل از به قدرت رسیدن جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ژانویه 2001، طرفداران سرسخت نو محافظه کار برنامه تسلط جهانی آمریکا و در قلب آن تحمیل کنترل منطقه غنی نفتی خاورمیانه توسط آمریکا را تدوین کردند و این امر از طریق حمایت سیاسی ونظامی از اسرائیل و همچنین تغییر رژیم در ایران و عراق قابل دستیابی بود.اسرائیل که چهار دهه قبل تر به دنبال دستیابی به تکنولوژی هسته ای بود، هم اکنون با 200 کلاهک اتمی بیشترین کلاهک هسته ای را در مجموع تعداد کلاهک های هند و پاکستان داراست. این در حالی است که کشورهای عرب منطقه بیش از چند دهه است که خواهان پیروی اسرائیل از معاهده عدم گسترش سلاح و ارجاع قابلیت اتمی غیر قانونی این کشور به آژانس هسته ای NPT هسته ای هستند. اما باشگاه اتمی علی الظاهر با نگاه دیگری به این قضیه می نگرد، چنانکه این وضعیت در مورد کشورهایی مانند هند و پاکستان نیز که در زمره کشورهای عضو معاهده عدم گسترش سلام اتمی نیستند نیز صادق است.

این کارشناس مسائل خلع سلاح تاکید کرد است : این قانونی است که برای رفقای سیاسی آمریکا این گونه است و برای آن دسته کشورهایی که مانند کره شمالی و ایران دشمن محسوب می شوند تعبیر دیگری دارد. اگر بخواهیم کمی در مورد آمریکا منصف باشیم باید گفت که درمورد چهار کشور دیگر عضو دائمی شورای امنیت نیز این مورد تعبیر دیگری دارد . همه آنها می خواهند که درب را بر سایر کشورها ببندند تا خود یکه تاز این عرصه باشند.

وی در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به گزارش کمیته امور خارجی وزارت خارجه انگلیس مبنی بر اینکه ایران تا سال 2015 به توانمندی هسته ای دست نخواهد یافت و هیچ تهدید اتمی برای سایر کشورها نخواهد بود آورده است : آمریکادرابتدای افزایش فشار بر روی ایران را از طریق آژانس هسته ای آغاز کرد، اما با توجه به ماهیت غیر سیاسی آژانس مجبور به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد و در نتیجه سبب صدور قطعنامه ای سیاسی به منظور محدودیت ایران در غنی سازی اورانیوم از طریق اهرم های سیاسی شورای امنیت شد. این در حالی است که سایر اعضای عضو آژانس هسته ای می توانند از حق غنی سازی بهره مند گردند.

باب ریگ افزوده است : پنج عضو دائمی شورای امنیت مواضع واهداف آژانس را دائما تغییر داده اند حتی به نحوی که مسکو پیشنهاد غنی سازی مشترک اورانیوم با ایران در خاک روسیه را عنوان کرده است. پیشنهاد روسیه دو وجه دارد. اول آن که این کشور قصد دارد سلاح اتمی را فقط در سیطره اعضای این باشگاه باقی نگاه دارد و فقط به برخی اجازه ایفای نقش در این زمینه را بدهد و با تولید بیشترین مقدار اورانیوم غنی شده در جهان به نوعی صنعت انرژی را انحصاری کند و دیگر آن که قصد دارد خود را در وضعیت قدرت مطلق قرار دهد. چنانکه اتحادیه اروپا اخیرا با تهدید کاهش ارائه گاز طبیعی از سوی روسیه، متوجه آن شد.

وی با بیان اینکه کلیه اتهامات علیه ایران توسط آژانس انرژی هسته ای مورد آزمون قرار گرفته ولی تاکنون هیچ یک از آنان تایید نشده ، آورده است : در گزارشات اخیر آژانس تصریح شده است که ایران از کاربری مواد اتمی در برنامه صلح آمیز هسته ای خود منحرف نشده است. در اواخر سال گذشته، ایران همکاری های خود با آژانس را بیشتر کرد ، در همین زمان گزارش اطلاعاتی ایالات متحد مبنی بر عدم توانمندی هسته ای ایران در حال حاضر و همچنین عدم قصد این کشور در دستیابی به سلاح هسته ای منتشر شد و این در حالی است که مدیر کل همین سازمان در بیانیه خود در نشست ارزیابی تهدید ملی درماه فوریه با نظری کاملا معکوس در این مورد ابراز عقیده کرد که سبب گیج شدن دنیا شد.

به گزارش مهر در ادامه مقاله تصریح شده است : در ابتدا آمریکا خواهان بازرسی های آژانس و همکاری ایران بود اما پس از گزارشات یکهزار صفحه ای تخصصی آژانس به یکباره تمامی مستندات زیر سئوال قرار گرفت و حتی از سوی یک دیپلمات اروپایی اینگونه عنوان شد که این مستندات و اطلاعات ساختگی است و فقط زیبا به نظر می رسد!در حالی که برای آژانس معتبر و مهم بود.

این کارشناس خلع سلاح با اشاره به اینکه در مسئله هسته ای ایران هر یک از کشورها به دنبال منافع خود هستند یاد آور شده است : روسیه در پی انحصار صنعت انرژی به قطعنامه ها رای مثبت می دهد و چین نیز با درک این که این گونه تحریمات دو جانبه سبب تاثیر منفی بر روند تجاری اش با ایران نمی شود، از قطعنامه حمایت می کند .

باب ریگ در پایان تاکید کرده است : عدم وقوع منازعات در صورتی امکان پذیر است که کلیه سلاح های اتمی منهدم گردد حال آنکه سازمان هایی مانند آژانس و شورای امنیت که با ماهیت جلوگیری از درگیری ابداع و تاسیس شده بودند به دلیل آنکه تحت سو استفاده قرار گرفته اند خود عاملی برای دستاویز قرار دادن جنگ از سوی قدرتهای برتر شده اند.