همدلی مردم همواره عامل ناکامی دشمنان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: وحدت و انسجام ملی، نقطه قوت ملت ایران در مقابل دشمن بود و این مزیت توانست دشمن را مأیوس کرده و عقب براند.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه تمام ملت ایران از هر گروه و جناح نسبت به تمامیت ارضی کشور، غیرت خود را نشان دادند.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و انسجام ملی را از عوامل مهم در پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: در این دوره نسل جوان همگام با دیگر اقشار جامعه یکدلی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور نشان دادند.

وی یادآور شد: تصمیم دشمن هدف قراردادن سران نظام و ایجاد بلوا و آشوب در کشور بود که همدلی مردم آنها را ناکام کرد.

مقابلی بر تبیین همدلی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد و گفت: این انسجام و روحیه ایثار و شهادت باید تبیین شود. نباید بگذاریم مبارزه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به فراموشی سپرده شود و تمامی ارگان‌ها باید برای ماندگاری این رشادت تلاش کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی به دنبال دوقطبی‌سازی و ایجاد تفرقه در کشور هستند که این اقدامات باید مهار شود. نباید بگذاریم این افراد اقدام به تشویش اذهان عمومی در جامعه کنند.