۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

همدلی مردم همواره عامل ناکامی دشمنان بوده است

ارومیه-سرپرست معاونت سیاسی استانداری آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه همدلی مردم عامل ناکامی دشمنان بوده است، گفت: برخی به دنبال ایجاد تفرقه در کشور هستند که این اقدامات باید مهار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: وحدت و انسجام ملی، نقطه قوت ملت ایران در مقابل دشمن بود و این مزیت توانست دشمن را مأیوس کرده و عقب براند.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه تمام ملت ایران از هر گروه و جناح نسبت به تمامیت ارضی کشور، غیرت خود را نشان دادند.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و انسجام ملی را از عوامل مهم در پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: در این دوره نسل جوان همگام با دیگر اقشار جامعه یکدلی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور نشان دادند.

وی یادآور شد: تصمیم دشمن هدف قراردادن سران نظام و ایجاد بلوا و آشوب در کشور بود که همدلی مردم آنها را ناکام کرد.

مقابلی بر تبیین همدلی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد و گفت: این انسجام و روحیه ایثار و شهادت باید تبیین شود. نباید بگذاریم مبارزه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به فراموشی سپرده شود و تمامی ارگان‌ها باید برای ماندگاری این رشادت تلاش کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی به دنبال دوقطبی‌سازی و ایجاد تفرقه در کشور هستند که این اقدامات باید مهار شود. نباید بگذاریم این افراد اقدام به تشویش اذهان عمومی در جامعه کنند.

