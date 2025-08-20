  1. استانها
  2. قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

برگزاری عزاداری شهادت امام رضا(ع) توسط هیئت خادم‌الرضا قم در مشهد

قم – مسئول هیئت خادم‌الرضا(ع) قم از برگزاری مراسم ویژه عزاداری شهادت امام رضا(ع) توسط این هیئت در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناطقی، مسئول هیئت خادم‌الرضا (ع) قم صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، مراسمی در روز شنبه اول شهریورماه ساعت ۲۱ در سالن ورزشی اداره کل راهداری مشهد برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با قرائت زیارت عاشورا توسط علی پاکزمان آغاز خواهد شد و در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

وی افزود: همچنین صابر خراسانی، شاعر آئینی، بخش شعرخوانی این برنامه را برعهده دارد و کربلایی امیرحسین حضرتی نیز به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

ناطقی با اشاره به اینکه این مراسم به صورت ویژه برای برادران تدارک دیده شده است، گفت: حضور هیئت خادم‌الرضا (ع) قم در مشهد مقدس با هدف ایجاد فضایی معنوی و ارادت‌ورزی به ساحت امام هشتم (ع) برگزار می‌شود.

این مراسم در مشهد، فلکه برق (بسیج)، بلوار فداییان اسلام، فداییان اسلام ۳۱ در سالن ورزشی اداره کل راهداری برپا خواهد شد.

