به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناطقی، مسئول هیئت خادم‌الرضا (ع) قم صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، مراسمی در روز شنبه اول شهریورماه ساعت ۲۱ در سالن ورزشی اداره کل راهداری مشهد برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با قرائت زیارت عاشورا توسط علی پاکزمان آغاز خواهد شد و در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

وی افزود: همچنین صابر خراسانی، شاعر آئینی، بخش شعرخوانی این برنامه را برعهده دارد و کربلایی امیرحسین حضرتی نیز به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

ناطقی با اشاره به اینکه این مراسم به صورت ویژه برای برادران تدارک دیده شده است، گفت: حضور هیئت خادم‌الرضا (ع) قم در مشهد مقدس با هدف ایجاد فضایی معنوی و ارادت‌ورزی به ساحت امام هشتم (ع) برگزار می‌شود.

این مراسم در مشهد، فلکه برق (بسیج)، بلوار فداییان اسلام، فداییان اسلام ۳۱ در سالن ورزشی اداره کل راهداری برپا خواهد شد.