به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرایی شدن طرح‌های جدید این نهاد برای تقویت آموزش و پرورش فرهنگی در استان گلستان خبر داد.

غیناقی با تأکید بر ضرورت ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مختلف، اعلام کرد که یکی از اولویت‌های کانون، به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، ایجاد فرصت‌های برابر برای کودکان و نوجوانان است تا بتوانند به‌طور مستقیم از منابع آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: با همکاری مدیریت آموزش و پرورش استان و دیگر ارگان‌ها، تلاش داریم تا به‌ویژه در روستاهای کمتر برخوردار، شناسایی و جذب نیروهای مستعد صورت گیرد و این نیروها در قالب مربیان فرهنگی و اجتماعی به کانون افزوده شوند.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان گلستان همچنین از طرح‌های «حال خوش زندگی» و «سیمرغ» به‌عنوان دو طرح شاخص کانون یاد کرد و گفت: طرح «حال خوش زندگی» به‌طور ویژه بر شناسایی آسیب‌های اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و نوجوانان متمرکز است و از کتاب‌ها و منابع آموزشی معتبر استفاده می‌کند. این طرح که توسط اساتید و متخصصان برجسته طراحی شده، سعی دارد تا با نگاهی علمی و کاربردی به مسائل اجتماعی، نوجوانان را برای مقابله با چالش‌های زندگی آماده کند.

غیناقی همچنین از اجرای طرح «سیمرغ» به‌منظور شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی و هنری در بین کودکان و نوجوانان استان گلستان خبر داد و گفت: در استان گلستان شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان بسیار خوبی داریم و هدف این طرح، کشف و حمایت از استعدادهای بالقوه در این حوزه است. ما در نظر داریم که هر مدرسه در سطح استان یک نماینده در حوزه ادبیات و فرهنگ داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ابتکارات مهم کانون، طرح «پیک امید» است که به مناطق روستایی و محله‌های کمتر برخوردار اختصاص دارد.

غیناقی افزود: این طرح به‌ویژه در محله‌هایی که از مراکز فرهنگی ثابت بی‌بهره هستند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. ما امیدواریم با کمک نهادهای دولتی و غیردولتی و با همکاری اصحاب رسانه، این برنامه‌ها را در مناطق کم‌برخوردار به اجرا درآوریم.

یکی از دستاوردهای قابل توجه کانون در سال گذشته، افزایش ۳۰ درصدی در تعداد کارگاه‌های تابستانی بود.

غیناقی از برگزاری ۸۰۰ کارگاه آموزشی در تابستان گذشته خبر داد و گفت: این افزایش، ناشی از جذب بیشتر کودکان و نوجوانان به فعالیت‌های کانون بوده است. ما به‌طور ویژه بر روی کارگاه‌های آموزشی که مهارت‌های اجتماعی، هنری، فرهنگی و علمی را پوشش می‌دهند، تمرکز کرده‌ایم.

وی همچنین از رشد قابل توجه عضویت‌های کانون طی سال گذشته یاد کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار نفر عضو کانون هستند و این نشان‌دهنده موفقیت‌های ما در جذب کودکان و نوجوانان در سطح استان است.

مدیر کل کانون در ادامه به همکاری‌های متعدد کانون با دیگر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در حال همکاری با سازمان‌هایی مانند اداره آب و وزارت آموزش و پرورش برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم. یکی از پروژه‌های مشترک ما با اداره آب، برنامه «سفیران آب» است که در شهریورماه جاری برگزار خواهد شد و از ۲۴ کانون یاری در سطح کشور دعوت خواهد شد.

غیناقی تأکید کرد: کانون برای افزایش فعالیت‌های خود در مناطق مختلف استان، تلاش دارد تا هم‌زمان با شناسایی استعدادهای جدید، مربیان فرهنگی و اجتماعی را برای حمایت از این استعدادها آماده کند.

غیناقی همچنین خبر داد: کتابخانه سیار کانون، که مدت‌ها تعطیل بود، اکنون با ۱۰ هزار جلد کتاب و با جذب نیروهای جدید فعال شده است.

وی در این خصوص گفت: با فعال‌سازی کتابخانه‌ها و جذب مربیان جدید، توانسته‌ایم به رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کانون سرعت بخشیم.

مدیر کل کانون از افزایش چشمگیر منابع مالی و درآمدهای کانون نیز خبر داد و گفت: با توجه به رشد پنج برابری تعداد اعضا، توانسته‌ایم منابع مالی جدیدی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی خود جذب کنیم. همچنین در برخی مراکز کانون، به‌ویژه در شهرستان‌ها، افزایش درآمدهای حاصل از برنامه‌ها و کارگاه‌ها، موجب ارتقای فعالیت‌های فرهنگی شده است.