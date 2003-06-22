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۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۵۱

چند خبر كوتاه به نقل از خبرگزاري آلمان

عناوين مهمترين خبرهاي خبرگزاري آلمان به اين شرح است :

* نظاميان  آمريكايي  بار ديگر به شماري از مبارزان عراقي حمله كردند. نيروهاي آمريكايي ديروز به مدرسه اي در جنوب بغداد حمله بردند . اين حمله تلفاتي نداشت .
* يوهانس  رائو رئيس جمهور آلمان به همراه يوشكا فيشر وزير امورخارجه اين كشور در دومين روز برگزاري كنفرانس اقتصاد جهاني درباره روند صلح خاورميانه به ايراد سخنراني پرداختند . قرار است اين دو مقام آلماني امروز از سرزمينهاي اشغالي  نيز ديدار كنند .
* سه چهارم مردم آلمان در يك همه پرسي  يوشكا فيشر را براي پست وزير امور خارجه اتحاديه اروپا مناسب مي دانند.
 * پاپ ژان پل دوم رهبركاتوليكها امروز از بانيا لوكا در بوسني ديدار مي كند . عده اي ناشناس پيش از سفر پاپ اين منطقه را تهديد به بمب گذاري كرده بودند .

 

 

کد مطلب 6566

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