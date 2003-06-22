چند خبر كوتاه به نقل از خبرگزاري آلمان

* نظاميان آمريكايي بار ديگر به شماري از مبارزان عراقي حمله كردند. نيروهاي آمريكايي ديروز به مدرسه اي در جنوب بغداد حمله بردند . اين حمله تلفاتي نداشت .

* يوهانس رائو رئيس جمهور آلمان به همراه يوشكا فيشر وزير امورخارجه اين كشور در دومين روز برگزاري كنفرانس اقتصاد جهاني درباره روند صلح خاورميانه به ايراد سخنراني پرداختند . قرار است اين دو مقام آلماني امروز از سرزمينهاي اشغالي نيز ديدار كنند .

* سه چهارم مردم آلمان در يك همه پرسي يوشكا فيشر را براي پست وزير امور خارجه اتحاديه اروپا مناسب مي دانند.

* پاپ ژان پل دوم رهبركاتوليكها امروز از بانيا لوكا در بوسني ديدار مي كند . عده اي ناشناس پيش از سفر پاپ اين منطقه را تهديد به بمب گذاري كرده بودند .