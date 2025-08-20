به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در دیدار با رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کشور، با تاکید بر اجرای کامل و بدون عیب و نقص برنامههای ورزشی در استان گفت: در همین راستا همه تمهیدات لازم برای مسابقات آسیایی زورخانهای به میزبانی شهر ارومیه اندیشیده میشود.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم در این خصوص با همراهی اداره کل ورزش و جوانان استان و این فدراسیون انجام میشود تا میزبانی شایسته ارومیه را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری مهمترین اولویت فعالیتهای مدیریت ارشد استان در ماههای اخیر بوده است، اضافه کرد: در این استان سرمایهگذاری واجب بوده و با توجه به پایین بودن شاخصها، همه توان برای جلب سرمایه به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در این استان در کنار سرمایهگذاری باید کارهای فرهنگی توسعه یابد، اظهار کرد: از توسعه بخش ورزش نیز برای توسعه استان استقبال میکنیم، به خصوص در زمینه ورزش زورخانهای که از جایگاه ویژهای برخوردار است.
رحمانی همچنین از برنامهریزی برای توسعه روابط با کشورهای مختلف بهویژه کشورهای همسایه خبر داد و گفت: اجرای برنامههای ورزشی نیز در اینباره میتواند بسیار مؤثر باشد.
رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی نیز در این دیدار با اشاره به نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان درباره میزبانی ارومیه از رقابتهای آسیایی، افزود: حضور ۲۲ کشور در این رقابتها قطعی شده و سعی داریم از ظرفیت کشورهایی نظیر ژاپن، کره و چین نیز در برگزاری مسابقات به ویژه کشتی پهلوانی استفاده کنیم.
محمودرضا امیاری اضافه کرد: مسابقات آسیایی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، رویداد بسیار مهمی است که طی روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهرماه در ارومیه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیها، ۲۰۰ ورزشکار و مربی در حوزه ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی در این رقابتها حضور خواهند یافت.
نظر شما