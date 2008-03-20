حملات صهیونیستها به غزه/ سه فلسطینی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منابع گفتند: یک شهروند سالخورده فلسطینی صبح امروز به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم اسرائیل در شرق روستای القراره در جنوب نوار غزه شهید شد.



به گفته شاهدان عینی، حسن عابد 60 ساله درحال شخم زدن زمین کشاورزی خود در نزدیک حدفاصل مرز نوار غزه با فلسطین اشغالی بود که نیروهای ارتش رژیم اسرائیل به سوی وی تیراندازی کردند.

منابع پزشکی فلسطین همچنین گفتند که دو مبارز فلسطینی امروز بر اثر انفجاری در یک مرکز وابسته به گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در جنوب نوار غزه شهید و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.

دکتر معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین گفت که در انفجار مرکز وابسته به گردانهای قسام دو نفر شهید و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.



گردانهای عزالدین قسام تایید کرد که نور جندیه و محمد نمر از اعضای این گردانها در حمله رژیم اسرائیل به مرکز وابسته به آنها در جنوب غربی غزه شهید شدند.