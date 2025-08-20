اسامی متخصصین لمینت دندان تهران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افرادی که از ظاهر و رنگ دندان‌های خود ناراضی هستند، معمولاً به دنبال بهترین دکتر لمینت دندان در تهران می‌گردند تا با تجربه کافی و مهارت زیاد، سفیدی و زیبایی را به دندان‌های آن‌ها هدیه دهد. لمینت دندان پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به همین دلیل باید توسط متخصصی حرفه‌ای انجام شود تا بتواند لمینت‌هایی زیبا و طبیعی برای مراجعین به ارمغان آورد. بهترین دکتر لمینت دندان باید دارای ویژگی‌هایی مانند داشتن دانش و تجربه، توجه به جزئیات، استفاده از مواد باکیفیت و … باشد. برای اینکه بهترین نتیجه را از این درمان زیبایی کسب کنید، باید به بهترین دندانپزشک مراجعه نمایید. در ادامه به معرفی بهترین دکتر لمینت دندان در تهران می‌پردازیم.

معرفی پزشکان لمینت دندان در تهران

لمینت‌ها به پوشش‌هایی نازک از جنس مواد کامپوزیتی یا سرامیکی می‌گویند که از آن‌ها برای بهبود مشکلاتی مانند فاصله، ترک، تغییر رنگ یا شکل دندان‌ها استفاده می‌شود. تنها زمانی می‌توانید از کسب بهترین نتیجه از لمینت اطمینان حاصل کنید که از بهترین متخصص لمینت دندان در تهران کمک گرفته باشید. دندانپزشکان زیبایی و ترمیمی باید مهارت کافی در زمینه طراحی و نصب لمینت داشته باشند. در ادامه لیستی از بهترین متخصصان لمینت در تهران را برایتان قرار داده‌ایم:

دکتر سامان کلانتری

دکتر سامان کلانتری دندانپزشک را به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فرد می‌توان یکی از بهترین دکترهای متخصص در لمینت دندان در تهران دانست. ایشان ایمپلنتولوژیست، متخصص پروتزهای دندانی و دندانپزشک زیبایی و ترمیمی است که بهترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهد. دکتر کلانتری مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده و بیش از ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه ارائه انواع مختلف خدمات دندانپزشکی دارد. وی موفق به اخذ بورد تخصصی نیز شده است و عضو انجمن ایمپلنتولوژی ایران و آمریکا است.

دکتر کلانتری یکی از باتجربه‌ترین دندانپزشکان تهران در زمینه لمینت و متخصص ایمپلنت دندان است و تاکنون هزاران درمان موفق برای بیماران انجام داده و لبخندی زیبا به آن‌ها هدیه داده است. خدمات این دندانپزشک ماهر تنها به این موارد محدود نمی‌شود. ایشان مدرس دوره‌های دندانپزشکی نیز است و دوره‌های مختلفی را برای دندانپزشکان برگزار می‌کند تا دانش آن‌ها را ارتقاء دهد. علاوه بر این همواره در تلاش است تا دانش خود را نیز بروز نگه دارد و خود را با تکنولوژی‌های روز دنیا هماهنگ کند.

دکتر سامان کلانتری از ابتدای شروع فعالیتش تاکنون بر کیفیت مواد و سلامتی مراجعه کنندگان تمرکز کرده است؛ به همین دلیل همه افرادی که برای دریافت خدمات زیبایی مانند لمینت به ایشان مراجعه می‌کنند، نهایت رضایت را از نتیجه درمان دارند. برای بهره‌مندی از خدمات حرفه‌ای ایشان می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۲۲۰۲۷۳۰۰ و ۰۹۱۰۹۸۹۷۷۹۸ تماس بگیرید یا به مرکز تخصصی ایشان به آدرس ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان اخگری مراجعه کنید. با یک بار مراجعه به کلینیک دکتر کلانتری متوجه تفاوت آن با سایر مراکز دندانپزشکی خواهید شد.

دکتر سید رضا خسروانی

در زمینه خدمات دندانپزشکی زیبایی، نه تنها تخصص اهمیت زیادی دارد؛ بلکه باید تجربه نیز چاشنی این تخصص شده باشد. دکتر سید رضا خسروانی یکی از باتجربه‌ترین دندانپزشکان در زمینه لمینت دندان است. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است و خدمات زیبایی دیگری مانند کامپوزیت، بلیچینگ، ایمپلنت و اصلاح طرح لبخند نیز به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. دکتر خسروانی به صورت مداوم در حال برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف برای سایر همکاران است. علاوه بر این به‌طور مستمر نیز مشغول ارتقاء سطح دانش خود است. شما می‌توانید از طریق شماره تلفن ۰۹۰۳۵۳۶۲۷۲۸، پیج اینستاگرام Doctor.Khosravani و سایت doctorkhosravani.com با دکتر سید رضا خسروانی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید به مطب ایشان در ولنجک، خیابان چهاردهم مراجعه کنید.

دکتر سعید کریمی

دکتر سعید کریمی را نیز می‌توان در لیست بهترین دکترهای لمینت دندان در تهران قرار داد. وی پس از دریافت مدرک تحصیلی خود، در دوره‌های معروفی مانند بایوهورایزن، پاراگون، نوبل بیوکر و … شرکت کرد و مدارک ارزشمندی از کشورهای آمریکا، سوئیس، سوئد و آلمان دریافت نمود. این مدارک نشان دهنده سطح علمی بالای این دندانپزشک هستند. دکتر کریمی در زمینه لمینت نیز قدم گذاشت و در دوره ساخت لمینت بدون تراش در لیختن اشتاین و آلمان شرکت کرد. ایشان عضو انجمن‌های دندانپزشکی معتبری از سراسر دنیا است.

دکتر سعید کریمی به دلیل استفاده از بهترین برندهای لمینت دندان، به عنوان یکی از بهترین دندانپزشکان زیبایی شناخته می‌شود. کلینیک ایشان در جردن، کوچه تندیس قرار دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۰۲۱۲۲۰۵۲۲۱۵ تماس بگیرید.

دکتر مانوشا امیری

دکتر مانوشا امیری یکی از دندانپزشکان ترمیمی و زیبایی تهران است که مهارت زیادی در این زمینه دارد. وی به کار خود به عنوان یک هنر نگاه می‌کند و زمان کافی بر روی اجرای خدمات زیبایی مانند لمینت می‌گذارد. مرکز دکتر امیری محیطی دلنشین، آرامبخش و زیبا دارد و با استفاده از بهترین متریال و بهره‌گیری از جدیدترین متد روز دنیا، لبخندی زیبا برای مراجعه کنندگان به ارمغان می‌آورد. وی در کلینیک خود به ارائه خدماتی مانند لمینت، کامپوزیت، بلیچینگ، بستن فاصله بین دندانی، اصلاح طرح لبخند و … می‌پردازد. با مراجعه به مرکز دکتر مانوشا امیری می‌توانید از نتیجه و کیفیت درمان اطمینان حاصل کنید. برای بهره‌مندی از خدمات ایشان از طریق شماره ۰۲۱۲۲۲۴۶۰۰۲ برای رزرو نوبت اقدام کنید یا به مطب ایشان در اندرزگو، تقاطع قیطریه مراجعه نمایید.

دکتر کسری ناصری

دکتر کسری ناصری را هم می‌توان در دسته بهترین جراحان و دندانپزشکان زیبایی قرار داد. وی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و فلوشیپ زیبایی خود را از دانشگاه ایتالیا دریافت کرد. دکتر ناصری تجربه زیادی در زمینه طراحی لبخند با لمینت سرامیکی و کامپوزیت ونیر دارد؛ به همین دلیل انتخاب مناسبی برای افرادی است که به کیفیت لمینت اهمیت می‌دهند. در مرکز ایشان، درمان‌های تخصصی دیگری مانند ایمپلنت دندان هم انجام می‌شوند. محیط کلینیک نیز دلنشین، آرامبخش و لوکس است و از بهترین متریال و تجهیزات برای ارائه بهترین خدمات استفاده خواهد شد. برای مشاهده نمونه کارهای دکتر کسری ناصری می‌توانید از وب سایت ایشان به آدرس drkasranaseri.com یا اینستاگرام dr_kasra_naseri دیدن نمایید. برای دریافت مشاوره رایگان نیز در واتساپ با شماره ۰۹۱۰۴۵۸۸۱۸۸ در ارتباط باشید.

