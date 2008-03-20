بوش به کرواسی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس اعلام وزارت امور خارجه کراوسی، "جرج بوش" پس از اجلاس ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ) در بخارست، و در راستای دعوت از کرواسی برای پیوستن به ناتو به زاگرب سفر می کند.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ 4 آوریل (15 فروردین) به زاگراب سفر می کند و در مدت اقامت دو روزه خود در کرواسی با "استیپ مسیک" رئیس جمهوری و "ایوو سنادر" نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد.

این دومین سفر رئیس جمهور آمریکا به کرواسی، پس از استقلال این کشور در سال 1991 محسوب می شود.

پیش از بوش، "بیل کلینتون" رئیس جمهوری سابق آمریکا در در سال 1996 سفر کوتاهی را به کرواسی انجام داده بود.