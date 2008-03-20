حضور هشت میلیون همیار پلیس در طرح نوروزی پلیس راهور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده در این باره گفت: این دانشآموزان با 9 تخلف حادثهساز آشنا شدهاند و در طرح نوروزی با مشاهده اینگونه تخلفات به راننده وسیله نقلیه با ادب و احترام تذکر میدهند.
وی در ادامه افزود: همچنین در سال جاری 350 هزار معلم و مدیر در سراسر کشور در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مقررات راهنمایی و رانندگی را فراگرفتهاند تا به دانش آموزان تعلیم دهند.
باقرزاده تصریح کرد: موفقیت این طرح در کاهش تصادفات جاده ای و افزایش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در نوروز گذشته بسیار چشمگیر بود و سازمان بهداشت جهانی نیز این طرح را به دلیل موفقیت آن حمایت و تقدیر کرد.
معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان ساخت: نوروز سال 86 نیز شش میلیون دانشآموز کارت همیار پلیس دریافت کرده بودند و به والدین خود هنگام رانندگی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را یادآور میشدند.
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