به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نکات ایمنی را به شهروندانی که قصد ترک منزل را دارند، متذکر شد.

وسایل گرمازا اعم از گازسوز یا نفت‌سوز را خاموش کنید و شیر اصلی گاز را از ناحیه بعد از کنتور یا سیلندر گاز کاملاً ببندید.

از بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد منزل خود در زمان ترک منزل کاملاً مطمئن شوید و سپس محل را ترک کنید.

درصورت وجود نشتی در شبکه آب‌رسانی گرم و سرد منزل قبل از ترک منزل نسبت به رفع آن توسط متخصصین اقدام کنید.

قبل از ترک منزل از بسته بودن در ‌و پنجره‌های خانه اطمینان کامل حاصل کنید و کلید خانه را به سرایدار یا شخص قابل اطمینان خود بسپرید تا هنگام وقوع حادثه احتمالی بتوان از آن استفاده کرد.

از قراردادن هر گونه وسیله اضافی یا اثاثیه منزل در بالکن منزل خودداری کنید، چرا که در اثر وزش باد احتمال سقوط اجسام روی رهگذران وجود دارد یا در اثر افتادن مواد آتشزنه امکان آتش‌سوزی میسر است.

از نگهداری ظروف مواد قابل اشتعال یا کپسول گاز اضافی در محیط خانه جداً‌ خودداری کنید و اینگونه وسایل را در خارج از محیط منزل به مکانی مناسب انتقال دهید.

اسناد و مدارک مهم و اساسی و لوازم باارزش خود را در محلی امن و مناسب نگهداری کنید.