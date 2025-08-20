یک جرعه آب لاکچری!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هفت صبح نوشت: روزگاری نهچندان دور شهرها بیهیچ دغدغهای از آب شرب سالم برخوردار بودند و تنها دلواپسی مردم، سلامت آبهای پشت سد و تصفیهخانهها بود، اما امروز دیگر آب معدنی بهعنوان یکی از پرمصرفترین نوشیدنیها در جهان، جایگاه ویژهای در زندگی روزمره پیدا کرده است. بازار جهانی آب معدنی در سال ۲۰۲۳ با ارزش ۳۵.۵ میلیارد دلار تخمین زده شد و پیشبینی میشود که این رقم در سال ۲۰۳۳ به بیش از ۵۷.۵ میلیارد دلار برسد. به همین بهانه به سراغ بررسی بازار جهانی آب معدنی و محصولات مشابه آن رفتهایم تا ببینیم این صنعت چگونه توانسته در مدتزمانی نهچندان طولانی به یکی از پر سودترین کسبوکارهای جهان بدل شود.
بازاری به عظمت ۳۵.۵ میلیارد دلار
بازار آب معدنی قابل توجه است؛ در سال ۲۰۲۳ ارزش بازار آن به ۳۵.۵ میلیارد دلار رسید و انتظار میرود که در دهه آینده به بیش از ۵۷.۵ میلیارد دلار برسد. ایالات متحده، چین و اروپا بزرگترین مصرفکنندگان این بازار هستند و بخش قابل توجهی از رشد آن مربوط به افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت و تمایل به مصرف نوشیدنیهای سالمتر است. آبهای معدنی علاوه بر رفع نیاز تشنگی، به دلیل وجود املاح معدنی خاص مانند کلسیم، منیزیم و پتاسیم، برای بدن نیز فوایدی دارند. این ویژگیها باعث شده که آب معدنی جایگزین مناسبی برای نوشابههای گازدار و دیگر نوشیدنیهای شیرین شود و بازار جهانی آن به سرعت رشد کند.
آبهای معدنی لاکچری با هزار برابر قیمت
شاید برای بسیاری عجیب باشد که بطریهای آب معدنی با قیمتهای سرسامآور به فروش میرسند. برندهایی مانند Fillico (ژاپن) که بطریهایش با کریستالهای سواروفسکی تزئین شده، هر بطری را تا ۱۰۰ دلار عرضه میکند.یا Acqua Di Cristallo Tributo A Modigliani که در بطریهای طلا یا پلاتین بستهبندی میشود و قیمت هر لیتر آن به ۶۰ هزار دلار هم میرسد. برندهای دیگری مانند Kona Nigari Water (ژاپن) که از عمق ۷۵۰ متری اقیانوس آرام برداشت میشود، هر لیتر آن بیش از ۴۰۰ دلار قیمت دارد. آبهای معدنی لاکچری بیشتر برای قشر خاصی تولید میشوند و مصرف عمومی ندارند؛ اما نشان میدهند که صنعت آب معدنی میتواند به حوزههای لوکس هم وارد شود.
چشمههای معروف در ایران
در ایران هم منابع آبی متعددی وجود دارد که آب معدنی آنها به بازار عرضه میشود. چشمههایی مثل چشمه کوهرنگ (استان چهارمحالوبختیاری)، چشمه بلداجی، چشمه دالاهو (کرمانشاه) و چشمه گوارگر (سمنان) از معروفترین منابع آب معدنی کشور هستند. شرکتهای ایرانی در سالهای اخیر تلاش کردهاند تا با استفاده از فناوریهای نوین، کیفیت و بستهبندی آب معدنی را ارتقا دهند.
اگرچه هنوز فاصله زیادی با برندهای جهانی وجود دارد، اما بازار داخلی آب معدنی در ایران نیز رشد قابل توجهی داشته و مصرف سرانه آن بهویژه در شهرهای بزرگ افزایش یافته است.
نوآوریهای عجیب در بازار آب معدنی
یکی از جذابترین بخشهای بازار آب معدنی، نوآوریهایی است که شرکتها برای جلب مشتری ارائه میکنند. برای مثال آبهای معدنی طعمدار با عصاره میوهها و گیاهان دارویی تولید میشوند. برخی شرکتها حتی آب معدنیهای غنیشده با ویتامینها و مواد معدنی اضافی عرضه کردهاند. آبهای معدنی حاوی اکسیژن اضافه، آبهای معدنی قلیایی، آبهای معدنی دارای کلاژن برای بهبود سلامت پوست و آبهای معدنی حاوی ترکیبات آرامبخش مانند L-Theanine از جمله نوآوریهای عجیب این صنعت به شمار میآیند.
ورود به بازار از استرالیا
شرکت AquaGen استرالیا یکی از پیشگامان در زمینه آب معدنیهای غنیشده است. این شرکت آب معدنیهای اشباعشده با اکسیژن را وارد بازار کرد که گفته میشود میتواند به بهبود عملکرد ورزشی و افزایش انرژی کمک کند. برخی تحقیقات علمی این ادعاها را تأیید نکردهاند، اما بازاریابی هوشمندانه باعث شده که محصولات این شرکت با استقبال زیادی روبهرو شوند. همچنین شرکتهای دیگری در استرالیا و نیوزلند شروع به تولید آبهای معدنی از منابع بسیار عمیق و دستنخورده کردهاند تا بر خلوص و سلامت محصولات خود تاکید کنند.
آب معدنی بودن یک سبک زندگی است
برند Voss نروژ یکی از معروفترین برندهای آب معدنی در جهان است. طراحی شیشهای و مدرن بطریهای این برند باعث شده که بیشتر از یک آب معدنی ساده، به یک نماد سبک زندگی تبدیل شود.
این برند در رستورانهای لوکس و هتلهای پنجستاره سراسر دنیا عرضه میشود. برندهای دیگری مانند Evian (فرانسه) و Perrier (فرانسه) نیز توانستهاند تصویر مشابهی برای خود بسازند. امروزه آب معدنی دیگر فقط یک نوشیدنی ساده نیست، بلکه بخشی از فرهنگ مصرفی مردم شده و حتی در تبلیغات و سبک زندگی افراد جایگاه خاصی پیدا کرده است.
فرهنگ متفاوت آب معدنی در دنیا
مصرف آب معدنی در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد. برای مثال در ژاپن و کره جنوبی، مردم بیشتر تمایل دارند آبهای معدنی غنیشده و کارکردی مصرف کنند.
در اروپا، مصرف آبهای معدنی گازدار بسیار رایج است. در آمریکا، بازار آبهای طعمدار و قلیایی رونق زیادی دارد.
این تفاوتها نشان میدهد که بازار آب معدنی بهشدت وابسته به فرهنگ مصرفی هر کشور است و شرکتها برای موفقیت در بازارهای جهانی باید این نکته را در نظر داشته باشند.
بازاری با مصرفکننده جوان و آیندهدار
یکی از نکات مهم در بازار آب معدنی این است که مصرفکنندگان اصلی آن، نسل جوان هستند. جوانان بیشتر از گروههای سنی دیگر به سلامت و تناسباندام اهمیت میدهند و تمایل دارند نوشیدنیهای سالمتر را جایگزین نوشابهها کنند.
این روند نشان میدهد که آینده بازار آب معدنی روشن است و تقاضا برای آن در سالهای آینده افزایش خواهد یافت.
همچنین نوآوریهای مداوم در طعمها و ترکیبات جدید میتواند بازار آب معدنی را همچنان پویا و جذاب نگه دارد.
بازی کاملاً جهانی
بازار آب معدنی یک صنعت جهانی است و برندهای مختلف تلاش میکنند تا سهم بیشتری از این بازار بزرگ به دست آورند.
از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا و خاورمیانه، همه کشورها در حال سرمایهگذاری روی این صنعت هستند.
این تنوع باعث شده که رقابت شدیدی در این حوزه شکل بگیرد و مصرفکنندگان نیز از این رقابت سود ببرند، زیرا همواره محصولات جدید و باکیفیتتری وارد بازار میشود.
