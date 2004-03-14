تنها راه براي گرفتن بهانه از تروريست ها، خروج اشغالگران از عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، العامري در گفتگو با روزنامه الايام گفت: سپاه بدر در زمره سازمان هاي نظامي كلاسيك نبود، بلكه سپاهي بود كه در صفوف خود كشاورز، مهندس، كارگر، پزشك و دانشجو داشت و شيعه وسني و ديگر طوايف مانند مسيحيان، كرد و تركمن عضو اين تشكل هستند.



وي در مورد دلايل تبديل سپاه بدر (شاخه نظامي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ) به سازمان بدر گفت: در گذشته ما با دشمني چون (رژيم بعثي صدام ) رودر رو بوديم كه شيوه مقابله مسلحانه را با ما برگزيده بود و ما ضمن سازمان دهي خود به مبارزات خود ادامه داديم و در اين راه شهداي فراواني تقديم كرديم. در اين راه شمار زيادي از جنبش هاي اسلامي عراق هم با ما همراه بودند .



العامري افزود: بعد از سرنگوني رژيم صدام، فعاليت ما در داخل دچار دگرگوني وتحول شد و اكنون سپاه بدر در بعد امنيتي فعاليت مي كند، مراكز مهمي در عراق در دست ماست و ما به نيروهاي ائتلاف گفتيم كه بعد امنيتي تنها در صورت تعامل متقابل مردم با دستگاه هاي امنيتي ميسر است و ما براي انجام اين ماموريت آمادگي داريم.



وي با ردهرگونه اقدام خشونت بار از سوي اين سازمان عليه مردم عراق گفت: ما القاعده و بازماندگان رژيم صدام را مسئول جنايات اخير در كربلا و كاظمين مي دانيم و ديگران هم بايد بدانند حوادث تروريستي كه در عراق روي مي دهد بر كشورهاي آنها هم تاثير منفي خواهد گذاشت، آنها تصور نكنند از پيامدهاي حوادث عراق ايمن هستند.



وي در مورد شيوه ها و راهكارهاي مقابله با اين اقدامات، گفت: بايد يك طرح امنيتي كامل براي مقابله با اين جنايتكاران تهيه شود شوراي حكومت انتقالي هم بايد توافق نامه هاي امنيتي را با كشورهاي همسايه سازمان دهي كند، صحنه عراق بايد از جنبش هاي تروريستي و در راس آنها "مجاهدين خلق"(گروهك منافقين ) و سازمان" پ ك ك" پاكسازي شود.



دبير كل سازمان بدر براي توسعه تاكيد كرد: اشغالگران بايد قدرت را به عراقي ها واگذار كنند و از اين كشور خارج شوند تا هرگونه بهانه از سازمان هاي تروريستي كه مدعي هستند به خاطر مبارزه با اشغالگران وارد عراق شده اند، گرفته شود.



وي در مورد اظهارات جان ابي زيد فرمانده نظاميان ائتلاف كه با تشكيل شبه نظاميان شيعه مخالفت كرده است، گفت: نظاميان اشغالگر همچنان با دغدغه شبه نظاميان زندگي مي كنند، زيرا تصور مي كنند كه عراق به لبنان جديد تبديل خواهد شد. ما به آنها مي گوييم اگر اوضاع امنيتي به همين روال ادامه يابد و نظاميان اشغالگر هيچ هم و غمي جز حفظ جان خود و تحكيم مواضع خود نداشته باشند و ملت را به امان خدا رها كند به آنها اعلام مي كنيم كه ملت به تشكيل شبه نظاميان متوسل خواهد شد زيرا ملت حمايت و امنيت مي خواهد و نظاميان اشغالگر از فراهم كردن كمترين حد امنيت براي اين ملت ناتوان نشان داده شده اند.



محسن حكيم مشاور رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي 4 ماه پيش در گفتگو با مهر تبديل سپاه بدر به سازمان بدر براي توسعه و بازسازي را اعلام كرده بود.



وي در توجيه اين اقدام گفته بود: با توجه به اينكه منافع ملت عراق درحال حاضر اقتضا كرده است چتر امنيتي در تمام عراق گسترده شود، ما همواره اعلام كرده ايم آمادگي لازم را براي مشاركت در ايجاد امنيت در عراق داريم.



وي تاكيد كرده بود: بحث تغيير ساختار سپاه بدر پيش از شهادت آيت الله محمد باقر حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق مطرح بود و سپاه بدر هرگز سلاح سنگين نداشته كه تحويل بدهد.