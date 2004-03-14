  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۰۴

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با " مهر" خبر داد :

پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان ؛ تا 4 روز ديگر

در حالي كه فقط 4 روز به پايان سال باقي است ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به نقل از مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي وعده پرداخت حداقل 50 درصد از پاداش بازنشستگان را تا پايان اسفند ماه داد .

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:  وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرده است عوارض برخي  شركتهاي دولتي براي تامين منابع پاداش بازنشستگان وصول شده است بنابراين امكان پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان فراهم شده است .

رضا طلايي نيك ادامه داد : اميدورايم علاوه بر  پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان تا پايان امسال مابقي پاداش نيز با مساعدت دولت و مسوولان در اوايل سال 83 پرداخت شود و يكي از دغدغه هاي اصلي بازنشستگان حل شود .

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي  در خصوص نامه نمايندگان مجلس به رييس جمهور در خصوص  رسيدگي به عدم پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 گفت :  تا كنون پاسخ كتبي از سوي رييس جمهور در اين خصوص صادر نشده است .

گفتني است خبر پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان تا پايان اسفند ماه  در حالي  منتشر مي شود كه فقط 4 روز به پايان سال باقي مانده است  .

 

