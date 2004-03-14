پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان ؛ تا 4 روز ديگر

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرده است عوارض برخي شركتهاي دولتي براي تامين منابع پاداش بازنشستگان وصول شده است بنابراين امكان پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان فراهم شده است .
رضا طلايي نيك ادامه داد : اميدورايم علاوه بر پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان تا پايان امسال مابقي پاداش نيز با مساعدت دولت و مسوولان در اوايل سال 83 پرداخت شود و يكي از دغدغه هاي اصلي بازنشستگان حل شود .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در خصوص نامه نمايندگان مجلس به رييس جمهور در خصوص رسيدگي به عدم پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 گفت : تا كنون پاسخ كتبي از سوي رييس جمهور در اين خصوص صادر نشده است .
گفتني است خبر پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان تا پايان اسفند ماه در حالي منتشر مي شود كه فقط 4 روز به پايان سال باقي مانده است .
