پرداخت 50 درصد پاداش بازنشستگان ؛ تا 4 روز ديگر

در حالي كه فقط 4 روز به پايان سال باقي است ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به نقل از مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي وعده پرداخت حداقل 50 درصد از پاداش بازنشستگان را تا پايان اسفند ماه داد .