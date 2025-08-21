عامل قتل سه نفر در کردکوی قصاص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی گفت: مردی که سحرگاه امروز پس از طی شدن کامل فرآیند قضائی، به سزای عمل خود رسید، آذر ماه سال گذشته سه عضو از ۲ خانواده، شامل یک زوج و یک دختر جوان را، با اسلحه شکاری به قتل رسانده بود.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان کردکوی و محاکمه متهم در شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان گلستان در سریع‌ترین زمان ممکن و مطابق آئین دادرسی کیفری، به درخواست اولیای دم حکم قصاص نفس صادر شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از صدور رأی قصاص، با اعتراض وکیل متهم، پرونده در دیوان عالی کشور هم بررسی شد و حکم قصاص متهم در این مرجع عالی قضائی عیناً تأیید شد.