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۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

ترنم بهاری /

پشت دیوار بهار آمده است

پشت دیوار بهار آمده است

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: دو شعر "بهار" و "خواب خوب" از مرحوم عمران صلاحی تقدیم خوانندگان می شود.

بهار

روی دیوار گلی می خندد

پشت دیوار بهار آمده است

کولباری دارد مخمل دوز

که بدزدد، ببرد هر چه دل است

آ...ی دزد آمده است!

و کمندش لب ایوان سبز است 

*** 

ابر می بارد

                نم نم

                        کم کم

به سر انگشتانش

بسته او باغ همه گلها را

زیر انگشتانش

خیمه شب بازی گلها چه تماشایی ست! 

*** 

باد می آید

             می گریاند

بوی پیراهن یوسف دارد.                           

 خواب خوب  

زیر سرش گذاشته ابر سفید را

خوابیده مثل شب

خوابیده مثل عطر و هوا

                              روی ابر.

خوابیده مثل ماه

                   مثل خودش

خوابش پر از ستاره

من ساکن ستاره خوابش ...

ناگه صدای رعد

از دوردست

پروانه می پرد

از روی گل

ترسی غریب

در تاپ تاپ قلبش

می خواهم

پروانه روی گل بنشیند باز

می خواهم

ابرسفید زیر سرش

باران شود

باران خواب

و خوابهای خوب ببیند

کد مطلب 656699

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