هزینه ایجاد یک شغل در تعاون 8 تا 12 میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، محمد عباسی با بیان اینکه اندیشه های نا کارآمد و نظریه های وارداتی توسعه اقتصادی و نسخه های غربی نمی تواند مشکلات اقتصادی ما را بر طرف سازد، گفت: در کشور ما مدل تعاونی از ابتدای انقلاب و در قانون اساسی به عنوان یک مسیر راهگشا در اقتصاد ایران مطرح شده و در سالهای اخیر نیز شرایط اجرای آن با توجه به شعارهای دولت و آمادگی مردم نسبت به انجام کارهای جمعی بیش از پیش فراهم شده است.

وزیر تعاون اظهار داشت: اقتصاد تعاونی ضامن توسعه همه جانبه و اجرای عدالت اجتماعی است و موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی در کشور توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید است و ما معتقدیم که تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار دهد مدل تعاون است.

وی با اشاره به تامین مسکن نیازمندان به عنوان یکی از اهداف اساسی دولت گفت: هدف‌ گذاری دولت برای تامین یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال 86 یکی از اقدامات جدی و عملیاتی دولت بوده که با این هدف ‌گذاری به اقشار کم ‌درآمد جامعه کمک می شود.

عباسی اشتغال را از مهمترین دغدغه‌های جامعه و دولتمردان برشمرد وتصریح کرد: جامعه ‌ای که اشتغال مولد و پایدار نداشته باشد تورم سنگینی را در بخشها و حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت و توجه به اشتغال هزینه ‌های تولید و کسب و کار را کاهش می‌دهد و رونق اقتصادی را در بخشهای دیگر به وجود می‌آورد، در نتیجه رونق اقتصادی زمینه اشتغال را فراهم می‌کند.

وزیر تعاون همچنین هزینه ایجاد یک شغل در بخش تعاون را برخلاف سایر بخشهای اقتصادی حدود 8 تا 12 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: مدل اقتصادی تعاون برای سرمایه‌ گذاری ایجاد تولید و اشتغال مقرون به صرفه است و شتاب در رشد اقتصادی را موجب می شود.

وی ادامه داد: وزارت تعاون باید نقش آفرینی خود را براساس تامین ضروری ‌ترین نیازهای اجتماعی مردم بنا کند و یکی از مواردی که دولت نهم را نسبت به تمام بخشهای اجرایی متمایز کرده موضوع پرداختن به مطالباتی است که مردم و جامعه نسبت به آن گرایش داشته و اعلام نیاز می کنند.