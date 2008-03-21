دیدار با ایران مقدمه موفقیت برابر ژاپن / بحرین مسابقه آسانی در پیش ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های بحرینی که صبح امروز منتشر شدند در گزارش هایی مختلف ضمن بررسی وضعیت تیم های ملی فوتبال بحرین و ایران در مورد دیدار دوستانه این دو تیم تحلیل های متفاوتی را ارائه کردند.

روزنامه اخبار الخلیج در گزارشی نوشت: "در آخرین تمرین تیم ملی بحرین مشخص شد کادر فنی این تیم قصد دارد از این بازی مهم به بهترین شکل برای تمرین استراتژی و برنامه های تاکتیکی خود جهت دیدار حساس برابر ژاپن استفاده کند."

در ادامه این گزارش آمده است: " دیدار با ایران مسابقه آسانی برای تیم بحرین نیست زیرا این تیم خط میانی قدرتمندی دارد که برای مهار این نقطه قوت ضمن اعمال فشار روی هافبک های ایران باید از تاکتیک پرس استفاده کنیم تا منافذ عبورشان مسدود شود. ضمن اینکه از این مسابقه می توان برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برای دیدار با ژاپن به بهترین شکل استفاده کرد."

همچنین روزنامه الایام نوشت: " دیدار با ایران، دیدار ویژه ای برای بحرین است که کادرفنی تیم باید از آن حداکثر استفاده را ببرد. این دیدار می تواند مقدمه بسیار خوبی برای موفقیت برابر ژاپن باشد، البته ایرانی ها هم که خود را برای بازی با کویت آماده می کنند، تمایل دارند در این دیدار تاکتیک هایشان را برای آن بازی مرور کنند."

این روزنامه در ادامه به بررسی آخرین تمرین تیم ملی کشورمان پیش از دیدار با بحرین پرداخت و نوشت: " شور و اشتیاق، روحیه بالا و سرعت انتقال بالای توپ بازیکنان ایران در این تمرین کاملا مشهود بود. همچنین استفاده از ضربات ایستگاهی و تمرین شوت از راه دور، از دیگر بخش های تمرینی بود که علی دایی برای بازیکنان تیمش در نظر گرفته بود."

در بخش دیگری از این گزارش از مردم بحرین دعوت شده است با حضور پر شور در ورزشگاه ملی منامه از تیم ملی کشورشان حمایت کنند تا آخرین دیدار تدارکاتی خود را پیش از مسابقه با ژاپن با پیروزی به پایان برساند.

همچنین در این روزنامه با اسماعیل عبداللطیف گفتگو شده است که وی در خصوص بازی با ایران گفت: " باید این دیدار را با پیروزی به پایان برسانیم. ایران یکی از تیم های قدرتمند آسیاست که ستارگان بزرگ فوتبال قاره در این تیم بازی می کنند."

سلمان عیسی هافبک تیم ملی فوتبال بحرین نیز در خصوص این دیدار گفت:" بازی با ایران مسابقه مناسبی برای ما محسوب می شود و از تماشاگران می خواهم با حضور در این دیدار روحیه بازیکنان بحرین را برای شکست ایران بالا ببرند."